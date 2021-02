DEAN FUJIOKA、シングル『Take Over』より「Plan B」先行配信＆期間限定試聴

DEAN FUJIOKAが、2021年3月10日にリリースする新シングル『Take Over』収録の「Plan B」を2月5日より先行配信する。



楽曲は昨年末に行われたストリーミング・ライブ「Plan B」で初披露された新曲。「何が起こるかわからない今の時代に"プランB"を持っていることは、もしかしたら命を救うことになるかもしれない」という思いで制作された。また、ジャケット写真とともにYouTubeオフィシャルオーディオにて、楽曲の一部が公開された。







関連記事:DEAN FUJIOKA、シングル『Take Over』を3月リリース決定



さらに、シングル『Take Over』の初回限定盤付属DVDには、新曲「Take Over」、アニメ『ユーリ!!! On ICE』の主題歌でPlan B Remixとして披露した「History Maker」など、楽曲を再編集したライブMVを収録。その他、スタジオ・ライブ映像や昨年リリースした『Neo Dimension』の制作ドキュメンタリー等が収録されている。





<リリース情報>







DEAN FUJIOKA

『Take Over』



=収録曲=(初回・通常共通)

1. Take Over

2. Follow Me

3. Plan B

【初回限定盤】

仕様:CD+DVD

品番:AZZS-114

価格:2,700円(税別)

【DVD収録内容】

1. Take Over Live Music Video

2. History Maker ”Plan B Remix” Live Music Video

3. Neo Dimension Lyric Video

4. Neo Dimension / The Reborn(Neo Dimension制作ドキュメンタリー)

『DEAN FUJIOKA FamBam Exclusive ”#Acoustic”』

2020年3月に行われたファンクラブ会員限定ライブ、「DEAN FUJIOKA FamBam Exclusive ”#Acoustic”」中止に伴い急遽開催されたスタジオライブ映像を収録(収録分数:約25分予定)

1. Made In JPN

2. Sakura

3. Echo

4. Shelly

5. My Dimension

【通常盤】

仕様:CD

品番:AZCS-2083

価格:1,400円(税別)

【完全生産限定プレミアムセット】

仕様:CD(通常盤)+GOODS

品番:AZNT-56

価格:5,500円(税別)

※完全生産限定プレミアムセットはアーティストオンラインショップ「アスマート」での数量限定販売となります。

【GOODS】

「”Plan B”オリジナルハット」

http://www.asmart.jp/deanfujioka

【CD予約購入者特典】

対象商品:『Take Over』(AZZS-114/AZCS-2083/AZNT-56)



『Take Over』特設サイト:https://www.deanfujioka.net/takeover

オフィシャルサイト:http://www.deanfujioka.net