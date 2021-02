リラックマたちが初のプリキュア映画デビュー！

サンエックスは、リラックマ、コリラックマ、キイロイトリ、チャイロイコグマが、2021年3月20日(土)に公開する『映画ヒーリングっど♥プリキュア ゆめのまちでキュン!っとGoGo!大変身!!』に出演決定したことを発表した。



リラックマは、サンエックスのコンドウアキの原案によってデザインされたキャラクター。OLのカオルさんの家に居候する着ぐるみのクマ「リラックマ」やどこからともなくやってきた「コリラックマ」、カオルさんの飼い鳥「キイロイトリ」、コリラックマの友達「チャイロイコグマ」といったゆるかわなキャラクターたちが人気だ。



そんな『リラックマ』と『プリキュア』とのゆめのコラボレーション企画として、『映画ヒーリングっど♥プリキュア ゆめのまちでキュン!っとGoGo!大変身!!』への「リラックマ」の映画出演が決定! さらに、コリラックマ、キイロイトリやチャイロイコグマも特別出演。みんなそろって本作でスクリーンデビューを果たす!



本作で描かれる ”ゆめのまち” では、”ゆめペンダント” の力で心の中に思い描いた夢を映し出せる ”ゆめアール” 体験が大流行中! 主人公たちが不思議な体験をしに ”ゆめのまち” を散策している中で、リラックマやコリラックマ、キイロイトリやチャイロイコグマも登場する。

回心の中に思い描いたゆめが映し出せる ”ゆめアール” 空間だからこそ実現できたゆめの共演に乞うご期待!



さらにこのゆめのコラボを記念して、『映画ヒーリングっど♥プリキュア ゆめのまちでキュン!っとGoGo!大変身!!』の公式Twitterでは2月1日(月)~コラボキャンペーンも実施中! 本キャンペーンに参加して、映画も是非チェックしよう♪



(C)2021 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. (C)2020 映画ヒーリングっど♥プリキュア製作委員会