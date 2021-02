「第一志望の国公立は諦めました…」大学入学共通テストで実力を出せなかった受験生の“悩み”

いよいよ受験シーズン到来。10代のためのラジオのなかの学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」では、毎週金曜日に受験生と電話をつなぎ、その意気込みや悩みを聞くコーナー「応援部 宣言メイト supported by カロリーメイト」をお届けしています。1月30日(金)の放送では、パーソナリティで応援部顧問のこもり教頭とさかた校長が、“大学入学共通テストでは実力を出せなかったけど、次に控える私立大学の試験に向けて頑張りたい”にエールを送りました。このコーナーでは、頑張っている受験生を応援すべく、受験にまつわる宣言「宣言メイト」を募集しています。“夢に一歩近づくために、絶対にあの大学に合格します!”……そんな生徒の志望校への想いに、さかた校長とこもり教頭が直接話を聞き、受験生の後押しとなるように、精一杯、背中を押していきます。【リスナーの宣言:第一志望だった国公立を諦めました。私立受験に気持ちを切り替えて頑張りたいけど、大学入学共通テストで失敗をしたことを引きずってしまっていて、昨日も勉強に手を付けられませんでした。この状況を乗り越えて、2月3日(水)の試験では全力を出し切って、合格したいと思います!】(富山県 女性 高校3年生)こもり教頭:共通テストは、自分的にも結果的にもうまくいかなかったの?リスナー:はい、全然うまくいかずに……。こもり教頭:それは、本番で緊張しちゃったとかもあったのかな?リスナー:そうですね。(問題を)解き始めた瞬間に、“あ、これもうダメだ”って思ってしまいました……(苦笑)。さかた校長:そうか……。こもり教頭:そこに向けて、毎日勉強して……っていう感じだったのかな?リスナー:はい。毎日、結構勉強していたつもりです。こもり教頭:本番のあの空気感とかもあるからね。それで、2月3日(水)が次の試験になるのかな?リスナー:そうです。こもり教頭:共通テストが終わって、今の勉強の進み具合はどうなの?リスナー:共通テストが終わってから全然勉強ができていなくて……。何か“やらされてる感”があって、“自分から”っていう意欲があんまりないんです。さかた校長:前向きにはできていないか。こもり教頭:ちょっとネガティブな気持ちになっちゃうの?リスナー:そうです。“頑張っても意味ないんじゃないか”って。勉強しようと思って参考書を開いたときに、共通テストを失敗したときの感情が込みあげてきて、“どうせ私なんて……”って思ってしまいます。こもり教頭:でも、机には座れるの?リスナー:はい。こもり教頭:“やろう”っていう気持ちにはなるんだけど、いざ取り掛かろうとすると……、ってことか。“自分なんて……”っていう気持ちになってしまった後は、どういう時間を過ごすの?リスナー:とりあえず……ボーッとします(笑)。こもり教頭:そっか(笑)。本当に“心ここにあらず”になっちゃうってことか。さかた校長:そうなってしまったら、勉強が手につかずに後は寝てしまうだけになっちゃう?リスナー:でも、夜も眠れなくて、いろんなことをずっと考えてしまいます。こもり教頭:将来“こうなりたい!”っていう夢はあるの?リスナー:あります! 中学校のときの恩師の先生みたいな、素敵な先生になることです。こもり教頭:学校の先生になりたいのか! なるほどね。そういう自分の理想もあるから、なおさらいろいろと頭のなかでぐるぐる考えちゃうんだ。でも、“切り替えたい”とは思っているんでしょ? “頑張りたい”っていう気持ちはあるんだもんね。リスナー:はい!さかた校長:もう次の試験が迫ってるもんな。すぐ目の前だもんね。リスナー:そうなんです……(笑)。そんなリスナーのために、さかた校長とこもり教頭がカロリーメイトにメッセージを書くぞ!さかた校長:夢を叶えるために毎日頑張ってきた日々が自分のなかにもあったから、共通テストが振るわなくて“へこんでしまう気持ち”っていうのは当たり前の感情なんよ。でも、本番の日が差し迫ってきてるのに、このままこの気持ちをずるずる引きずって向かうのは絶対に良くない。だから、2月3日の受験もその後の受験も、春まではマイナスな気持ちは絶対に出さないで受験に集中する!出てきてしまうネガティブな気持ちはしょうがないけど、それは全部受験が終わった春にすべて出して、目の前のことに集中して、全力を注いでもらうことを俺と約束して欲しい!リスナー:はい、わかりました!こもり教頭:夢を叶える選択肢はひとつじゃないと思うんだよ。いま大学に行かないときみが叶えたい夢が一生叶わない、っていうことはないと思う。時間をかけて夢を叶えることもできる。でも、きみが夢を叶えたくて選んだ選択肢を、一番思い描く理想を、チャンスがあるときに諦めてしまうのはもったいない! 自分が叶えたいと思う気持ちが本当に1%でもあるなら、その気持ちを信じて掴めるチャンスに勝負して欲しいと思う。なぜなら、リスナーには“心”があるから。まだまだ信じて欲しい。諦めるだけじゃもったいない! まだまだ戦おう!リスナー:ありがとうございます!こもり教頭:最後に今の気持ちでも宣言でもいい。聞かせてもらってもいい?リスナー:今はその(校長・教頭に言っていただいた)約束を守って、第一志望になった私立大学に絶対合格したいと思います!こもり教頭:うん! 行って来いよ!!さかた校長:頑張れ!!リスナー:ありがとうございます!校長、教頭からエールを希望する受験生は、番組特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/2020/jyuken/#sengen)のメールフォームから応募してください。毎月5名に“SCHOOL OF LOCK! スペシャルBOX”に入ったカロリーメイトと、校長・教頭の音声メッセージ付きチェキをプレゼントいたします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/