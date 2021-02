BS12トゥエルビ「日曜アニメ劇場」で、3月に放送される作品ラインナップが発表された。

「日曜アニメ劇場」では、毎週日曜19時から劇場アニメやOVAを中心とした作品をオンエア。3月7日にはアニメ「ルパン三世」のTVスペシャルシリーズ第24作「ルパン三世 princess of the breeze ~隠された空中都市~」、14日には森見登美彦の小説を原作に湯浅政明が監督、主演を星野源が務めた「夜は短し歩けよ乙女」、21日には原作を「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」で知られる制作チーム・超平和バスターズを手がけ、監督に長井龍雪、脚本に岡田麿里を迎えた「空の青さを知る人よ」、28日は「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」の続編にあたり、前作と同じく押井守が監督を担当した「イノセンス」の放送が決定している。