◆ プロ野球の熱狂が再び



スポーツ・チャンネル『DAZN(ダゾーン)』は1日、2月23日(火・祝)から3月21日(日)まで行われるプロ野球のオープン戦をライブ配信することを発表した。



3月26日(金)のペナントレース開幕へ向け、重要な調整期間となるオープン戦。今年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で外国人選手の来日時期が読めない部分もあるため、空いた席を狙う選手たちによるポジション争いが、例年以上の激しさを見せる可能性も?!



また、日本球界に8年ぶりの復帰を果たした田中将大選手の登板や、昨年のドラフト会議で即戦力候補として注目され4球団からの指名を受けた、佐藤輝明選手(阪神)や早川隆久投手(楽天)ら新人選手にも注目が集まる。



オープン戦に加えて、DAZNでは西武が2月末に高知県春野町で開催する「2021年プロ野球プレシーズンマッチ」の2試合(ロッテ戦)もライブ配信するとのこと。DAZNで配信される2月のオープン戦と練習試合は以下の通り。3月以降のライブ配信ラインナップは、今後発表される見通しだ。





<2月のOP戦配信ラインナップ>

※=プレシーズンマッチ



▼ 2月23日(火・祝)

・日本ハム vs 楽天(13:00試合開始)

・ヤクルト vs 巨人(13:00試合開始)



▼ 2月27日(土)

・日本ハム vs DeNA(13:00試合開始)

・巨人 vs 広島(13:00試合開始)

・ヤクルト vs 楽天(13:00試合開始)

・中日 vs 阪神(13:00試合開始)

・西武 vs ロッテ(13:00試合開始)※



▼ 2月28日(日)

・巨人 vs DeNA(12:00試合開始)

・西武 vs ロッテ(12:00試合開始)※

・ヤクルト vs 阪神(12:30試合開始)

・日本ハム vs 広島(13:00試合開始)

・中日 vs 楽天(13:00試合開始)