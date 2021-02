ジャガー Eタイプの誕生60周年│Fタイプの特別仕様車が日本でも発売開始

ジャガー・ランドローバーは、ジャガーの伝説のスポーツカー Eタイプが今年、誕生から60周年を迎えることを記念し、ピュア・スポーツカー Fタイプをベースにした2つの特別仕様車 Fタイプ ヘリテージ 60 エディションとFタイプ ヘリテージ V6 エディションの受注を開始した。



1961年にジュネーヴ・モーターショーで世界初公開され、瞬く間に世界中から注目を集めたEタイプは、60年の時を経てもなお現代において語り継がれる名車のひとつである。その功績を称え、EタイプのDNAを受け継ぐFタイプの特別なモデルとして、Fタイプ ヘリテージ 60 エディション「を、SV Bespokeが世界限定60台を生産し、そのうちの6台が日本に導入される。







最上位グレードであるFタイプ R クーペ P575をベースに、エクステリアカラーには、1960年代以降使用していなかったEタイプのオリジナルカラー「シャーウッドグリーン」を、インテリアも現行Fタイプでは設定のない「キャラウェイ/エボニー」のドュオトーンウィンザーレザーを採用している。さらに、ヘッドレストにはEタイプ60周年記念ロゴがエンボス加工で施されているほか、60台分の1であることを表した「SV BESPOKE ONE OF SIXTY」と記載したプレート、Eタイプのリアビューミラーケーシングのデザインからインスパイアされたアルミニウムコンソールフィニッシャーなど、数々の特別装備が施されている。価格は誕生年の1961年にちなみ、19,610,000円に設定された。







そして、日本市場向け特別仕様車「Fタイプ ヘリテージ V6 エディション」も企画し、限定30台で展開。60周年の「6」にちなんで、ジャガー最後の3.0リッターV型6気筒ガソリン・エンジンを搭載した「F-タイプ R-DYNAMIC P380」をベースモデルに採用した。運転から得られる非日常感、特別な空間、エモーショナルなサウンドにフォーカスしており、フルエクステンデッドレザーのインテリア(タン)、ジャガー・エンジンが奏でる音を堪能できるアクティブスポーツエキゾーストシステム、最高品質の音響を提供するMeridianTMサラウンドサウンドオーディオシステムなど、充実した装備を用意している。



エクステリアカラーはユーロンホワイト、サントリーニブラック、インダスシルバー、フィレンツェレッド、ブリティッシュレーシンググリーンの5色から選択できる。



<「F-TYPE HERITAGE 60 EDITION」 概要>

■受注開始日

2021年2月1日(月)



■ベースモデル

F-TYPE R COUPÉ P575



■台数

6台(世界限定60台)



■主な特長および装備

・5.0リッターV型8気筒ガソリン・エンジンを搭載し、最高出力423kW/575PS、最大トルク700Nm発揮

・エクステリアカラーに、1960年代以降使用してこなかった

「E-TYPE」のオリジナルカラー「シャーウッドグリーン」を採用

・ロアーボディスカート(グロスブラック)

・20インチ "スタイル1041" 10スポーク グロスブラックインナー/

コントラストダイアモンドターンドスポークフィニッシュ(ユニオンジャックセンターキャップ)

・ブラックブレーキャリパー

・グロスブラックサイドベント(ブライトクロームリーパー)

・ノーブルクロームグリルサラウンド

(アウターベント&ロアーバンパースプリットはグロスブラック)

・「E-TYPE」60周年記念バッジ

・現行「F-TYPE」では設定のない「キャラウェイ/エボニー」のドュオトーンウィンザーレザーを採用

・ヘッドレストに「E-TYPE」60周年ロゴをエンボス加工

・「E-TYPE」のリアビューミラーケーシングのデザインをモチーフにした、

ブラッシュドアルミセンターコンソールフィニッシャー(「E-TYPE」60周年ロゴ付き)

・60台分の1台であることがわかる「SV BESPOKE ONE OF SIXTY」プレートを運転席と助手席の間に配置

・「E-TYPE」60周年ロゴ、SV Bespokeロゴの入ったトレッドプレート

・アルミニウムギアシフトパドル



■特別仕様車価格(消費税10%込み)

<エクステリアカラー、インテリアカラー、台数、価格>

シャーウッドグリーン、キャラウェイ/エボニー、6台、19,610,000円



※保険料、消費税を除く税金、登録に伴う費用、付属品、リサイクル料金は含みません。



<「F-TYPE HERITAGE V6 EDITION」 概要>

■受注開始日

2021年2月1日(月)



■ベースモデル

F-TYPE R-DYNAMIC COUPÉ P380(後輪駆動)



■台数

30台



■主な特長および装備

・ジャガー最後となる、3.0リッターV型6気筒ガソリン・エンジンを搭載。

最高出力280kW/380PS、最大トルク460Nmを発揮。

・ブラックパック

・パワーテールゲート

・20インチ"スタイル5102"5スポーク(グロスブラックフィニッシュ)

・ヘッドライニング (エボニー、スエードクロス)

・フルエクステンデッドレザー&ウィンザーレザーパフォーマンスシート (タン)

・6ウェイ電動フロントシート (ヒーター&クーラー付)

・ヌバックエッジドカーペットマット

・MeridianTMサラウンドサウンドオーディオシステム

・クライメートパック

・コンフィギュラブルダイナミクス



■特別仕様車価格(消費税10%込み)

<エクステリアカラー、インテリアカラー、台数、価格>

サントリーニブラック、タン/タンインテリア、10台、13,980,000円

ユーロンホワイト、タン/タンインテリア、10台、13,980,000円

フィレンツェレッド、タン/タンインテリア、4台、13,980,000円

インダスシルバー、タン/タンインテリア、3台、13,980,000円

ブリティッシュレーシングクイーン、タン/タンインテリア、3台、13,980,000円



※保険料、消費税を除く税金、登録に伴う費用、付属品、リサイクル料金は含みません