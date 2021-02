Cocco、最新アルバムより地元沖縄にて撮影された「潮満ちぬ」MV公開

Coccoが、2021年2月17日に1年4か月ぶりとなる11枚目のオリジナルアルバム『クチナシ』をリリースする。



2021年2月2日より同作品のリードトラック「潮満ちぬ」が先行配信スタート、同日24時にはYouTubeにてMVがプレミア公開される。本楽曲は、「覚えてて愛って もっとやさしいんだって」という歌詞のように、苦しい恋に別れを告げて、新たな愛への一歩を今まさに踏み出そうとしている女性の心境を綴ったアップテンポな楽曲。MVは、Cocco自ら企画を考案し、地元沖縄県にて撮影された。思うようにいかない日々とそれでも前に進もうとする気持ちを、曇り空の室内と沖縄の大きくちから強い海で表現している。



関連記事:Cocco、3年ぶり10枚目のアルバム&全国ツアー開催



また、冒頭からCoccoが何かに想いを馳せるように床に座る部屋はCoccoの実家であり、窓の向こうの曇り空を背景に揺れる木々は、1stアルバム『ブーゲンビリア』に収録されている楽曲「がじゅまるの樹」で歌われた木々であり、彼女の原点が詰まっている。MVのディレクターはUGICHINが務めた。





<リリース情報>







Cocco

11thアルバム『クチナシ』



発売日:2021年2月17日(水)

【初回限定盤A (完全生産限定SPECIAL BOX仕様)】

・クチナシ段ボールSPECIAL BOX

・クチナシヴィーナスTシャツ

CD(15曲収録)+DVD(18曲収録) 7インチ紙ジャケケース入り

価格:8700円(税抜)

※1111セット限定販売



【初回限定盤B(CD+DVD クチナシ段ボールスリーブケース仕様)】

価格:5200円(税抜)



【通常盤】

価格:3200円(税抜)



=CD収録内容(初回盤A、B、通常盤共通)=

1. White dress

2. 女一代宵の内

3. Supernova

4. 悲しい微熱

5. ひとひら

6. 花咲か仁慈

7. ダンシャリアン

8. アイドル

9. 青葉

10. 潮満ちぬ

11. Rockstar

12. ソリスト

13. 夜喪女

14. 想い事

15. 真白の帆



=DVD収録内容(初回盤A、B共通)=

「Cocco 生配信ライブ 2020 みなみのしまのはなのいろ」

1. 花爛

2. 2.24

3. 濡れた揺籃

4. ドレミ

5. Ho-Ho-Ho

6. Gracy Grapes

7. take me home

8. Hush-bye-the-world

9. フリンジ

10. くちづけ

11. Come To Me

12. 願い叶えば

13. 強く儚い者たち

14. 結い

15. ひばり

16. 7th floor

17. インディゴブルー

18. Rockstar



・「潮満ちぬ」MV公開

プレミア公開URL:https://youtu.be/-gOQ8jfkJ3k

公開日時:2021年2月2日(火)24:00



Coccoオフィシャルサイト:http://www.cocco.co.jp