EXILE TRIBEのドームツアー「EXILE TRIBE LIVE TOUR 2021 "RISING SUN TO THE WORLD"」のうち、2月12日から28日までの計8公演の開催延期が決定した。

先日、LDHは新型コロナウイルスの感染拡大状況と政府による緊急事態宣言の発出を受け、ドームツアーのうち1月28日から2月7日までの計6公演の延期と振替公演を発表。それ以降の公演については感染予防策を行ったうえで開催の準備を進めていたが、感染拡大に関する事態が流動的であり、今後の推移を見守ってからだと公演直前の判断になってしまうことを踏まえ、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ(旧:ナゴヤドーム)と大阪・京セラドーム大阪での8公演も延期することになった。振替公演は3月以降に行われる予定で、払い戻しの詳細については2月26日までに改めてアナウンスされる。

EXILE TRIBE LIVE TOUR 2021 RISING SUN TO THE WORLD 京セラドーム大阪、バンテリンドーム ナゴヤ 振替公演

2021年3月27日(土)大阪府 京セラドーム大阪

2021年3月28日(日)大阪府 京セラドーム大阪

2021年5月8日(土)大阪府 京セラドーム大阪

2021年5月9日(日)大阪府 京セラドーム大阪

2021年5月10日(月)大阪府 京セラドーム大阪

2021年6月10日(木)愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ

2021年6月11日(金)愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ

2021年6月12日(土)愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ

<出演者>

EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / GENERATIONS from EXILE TRIBE / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / FANTASTICS from EXILE TRIBE / BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE