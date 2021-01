『蜘蛛ですが、なにか？』『Ghost of Tsushima』の新グッズ続々登場！

公式キャラクター グッズ・アパレルのコスパから、今月スタートの注目アニメ『蜘蛛ですが、なにか?』より「種族底辺 蜘蛛 × メンタル最強女子『私』」新作グッズが5種、また『Ghost of Tsushima』より「冥人(くろうど)」になって作品世界を体感できる新作グッズ3種が、いずれも2021年3月発売予定で全国のコスパオフィシャルショップ、ホビーショップなどで予約受付中!



『蜘蛛ですが、なにか?』は、かっこよくキメタ「私」のロック風デザインのTシャツ&パーカー、ひっくり返った「私」がなんともかわいらしい姿のTシャツなど! また「私」気分で糸を吐き出せる!? 伸縮自在の便利なツール・リールキーホルダーも登場! 様々な姿や遊び方で、アニメ『蜘蛛ですが、なにか?』をますます楽しめるぞ!



『Ghost of Tsushima』は「『誉れは浜で死にました』境井家の鎧」をイメージさせる黒パーカーに、同じく「境井家」の家紋入り布製マスクは抗ウイルス加工生地を裏地に使用! 紐部の赤がワンポイントだぞ。パーカーと組み合わせての着こなしこそ『冥人』の姿!?

そしてiPhoneケースも「境井家の家紋」入りで4タイプ登場。さりげなく使っていれば、普段気づかなかった近くの『冥人』を発見することができるかも!? 硬度9Hの強化ガラスを使用。また一歩、キミを「冥人」を近づける『Ghost of Tsushima』新グッズなのだ!



(C)馬場翁 ・輝竜司/KADOKAWA/蜘蛛ですが、なにか?製作委員会

(C)2020 Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Sucker Punch Productions.