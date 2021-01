BiSHが新ヴィジュアル公開、2015年公開のアートワークをセルフオマージュ

BiSHが、2015年に公開されたグループ初のアートワークをセルフオマージュした新ヴィジュアルを公開した。



新ヴィジュアルは、2015年のインディーズ1stアルバム『Brand-new idol SHiT』のアートワーク/ヴィジュアルをセルフオマージュ。衣装はBiSHにとって初の衣装となったタータンチェックを使用した初期衣装を再構築。撮影場所も当時同様、渋谷区道玄坂のラブホテル街で撮影。初期ヴィジュアル同様のモノクロ処理が施され、衣装制作、撮影、デザインは結成以来BiSHの全衣装と写真を手がける外林健太によるもの。



同衣装は、本日開催されたWACK所属アーティストによるWACK TOUR 2021”TO BE CONTiNUED WACK TOUR”、 KT Zepp Yokohama公演でBiSHのライブ時に初披露となった。



また、同公演では先日YouTubeでも配信コンテンツのライブ映像が公開された「Brand-new idol SHiT」収録の超レア曲「HUG ME」を2016年8月以来4年半ぶり、アユニ・D加入後の現体制となってからは初となるライブパフォーマンスを披露した。「Marionette」「ヒーローワナビー」等レアな人気曲を織り交ぜたセットリストはアイナ・ジ・エンド考案によるもの。



BiSHは同衣装でWACK TOUR 2021を回る。





<ライブ情報>



WACK TOUR2021『TO BE CONTiNUED WACK TOUR』

BiSH出演公演

2021年2月21日(日)北海道 Zepp Sapporo

出演:BiSH / GO TO THE BEDS



2021年3月17日(水)東京 Zepp Tokyo

出演:BiSH / BiS / GO TO THE BEDS / WAgg



Official HP : http://www.bish.tokyo