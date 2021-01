ローランド「ファンの皆さまに喜ばれる仕事を提供できるように…」2021年の展望を語る

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマにビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。 1月のゲストは、“現代ホスト界の帝王”と称され、実業家やタレントなどさまざまな顔を持つROLAND(ローランド)さん。1月17日(日)の放送では、2021年の抱負と、今年チャレンジしたいことを語りました。広海:2021年が始まりましたが、今年の展望的なものはありますか?ROLAND:毎年、“去年の自分に負けない”っていうのが1つのテーマとしてあるので、そういったところと、あとはファンの皆さまみんなが幸せになるような、喜ばれる仕事を提供していけるように、今年1年頑張っていきたいと思っています。広海:ありがとうございます。ちなみに、2021年にチャレンジしたいことはありますか?ROLAND:自粛期間中に、自分がどれだけ料理ができないかを知ったので、2021年はちょっと料理がうまくなりたいなすみれ:素敵!広海:ROLANDさんとお料理って、“Too Much”なようで意外と合いそうだから、お仕事にもなりそうですね。ROLAND:できるかなあ。人って何かできないことの欠点ってあるじゃないですか。それで言うと、僕は料理なんです。広海:ええーっ!ROLAND:もし、これで料理ができるようになったら、世の中の男は絶対、俺には勝てないだろうなって。すみれ&広海:おおー!!すみれ:最後に、きれいになりたいリスナーの方へのメッセージをお願いします。ROLAND:きれいになるために一番大事なことは、素敵な男といることだと思うんです。だから、(この収録のスタジオ)観覧に来てくれた皆さんは、来たときよりもかわいくなってますし、このラジオを聴いているあなたも、心なしか、聴く前よりもきれいになってる気がします。なので、素敵な男性に会って、素敵な女性になっていってほしいなと思います(笑)。広海:さすが、ROLAND様(笑)。ありがとうございます(笑)!次回1月31日(日)放送のゲストは、堀田茜さんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/