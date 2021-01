カープのメガホン、ビブラスラップ…THE冠のライヴツアーでお客さんが持ち込んだ“鳴り物”で大盛り上がり

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。1月23日(土)の放送では、「THE冠」の冠徹弥さん(Vo)が登場! 昨年おこなわれたツアー「日本のヘビーメタルTOUR2020」について伺いました。逹瑯:ツアーが無事に終わったということで、コロナだなんだでいろいろ制限はあったと思うんですけど、久しぶりに有観客でライヴをやってどうでしたか?冠:ステージ前にビニールシートみたいのを張って、お客さんにはマスクをしていただいて、手拍子とか拳を上げたりとか“声を出さない”っていう以外は大体大丈夫で、モッシュとかもなく、ちゃんと間隔をとってやりました。それで、“鳴り物を持ってきてもいい”っていうことにしたら、地方ごとに個性も出ていて。逹瑯:うんうん。冠:例えば広島だったら、“広島カープの応援団か!”っていうくらいカープのメガホンを持ってきていたり、そんなものもあれば……ビブラスラップとかあるやん?逹瑯:なんですか? それ。冠:“(叩くと)カララララララ!”って鳴るやつ。逹瑯:おー(笑)!冠:演歌の「与作」みたいな感じでね、曲が終わってMCをしているときに“カララララララ!”って(笑)。俺も思わずさ、(ハンバーグ師匠のマネして)「ハンバーーーグ!」って言ってみたり。全然ウケへんかったけど(笑)。逹瑯:アハハハ(笑)! ……やべ、笑った俺が恥ずかしいわ(笑)。冠:あと、(「加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ」で)志村けんさんが使っていた(うちわ太鼓のような)“トントントン”って音が鳴るやつとか。逹瑯:あー!! 実際に3つ(太鼓が)ついてるやつじゃなくてですか?冠:3つではなくて1つなんだけど、それを“トーントーントーン”ってやるのよ。“だいじょうぶだぁ教や”と思って(笑)。そんなんで目立っている人とか。だからいろんな個性があるね、そういう応援をしてくれて。最初戸惑ったりもしたけど、すごい盛り上がってくれた。逹瑯:久しぶりにやって緊張したりはなかったですか?冠:最初は本当に緊張した。ツアー1発目のライヴがチッタ(CLUB CITTA')で、しかも生配信をしたのよ。7、8ヵ月ぶりのライヴでいきなり配信ですごい緊張して。1時間尺を1時間20分でやってもうたからね。逹瑯:何で!? 喋りで?冠:喋ってもうたよね(笑)。あと、ライヴ中に断髪式をしたのよ。でもそれは予行練習ができへんくって“2、3分でできるかな”と思ったら全然できなくて。そのあいだ、ずっとギターソロを弾いてもらって。逹瑯:2、3分じゃできないよ(笑)。冠:「尺間違えたー!」って(笑)。初日からそんな感じだったけど、でも(ライヴを重ねるうちに)どんどん楽しくなっていって、ビニールシートがあることすら楽しくなってきてね。逹瑯:今しかできないですもんね。そうやってビニールシートがあったり、そういうところでのパフォーマンスっていうのは。冠:そうそうそう。◎1月30日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、jealkb(ジュアルケービー)からhidekiさん(Agitator)とedieeさん(Gt)が登場! どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack