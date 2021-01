アニメ「呪術廻戦」ED曲で注目！多国籍バンドALI・LEOが明かす曲作りのメソッド「映画などの写真を使ってコンセプトを説明します」

アーティストの坂本美雨がお届けするTOKYO FM「坂本美雨のディアフレンズ」。1月27日(水)のゲストは、テレビアニメ「呪術廻戦」のエンディングテーマ「LOST IN PARADISE feat. AKLO」を担当したことでも注目の多国籍バンド・ALIのリーダー、ボーカルのLEOさん。日本、ヨーロッパ、アメリカ、アジア、アフリカなど、さまざまなバックグラウンドを持つメンバーが、どのように集結したのかなどを語ってくれました。坂本:LEOさんがリーダーのALIは、7人組バンドです。メンバーのみなさんは多国籍で、たとえばLEOさんはスペインとイギリスと日本のバックグラウンドをお持ちです。みなさんは、どこで出会われたんですか?LEO:僕はいろんな音楽を10年間やっていたんですけれど、そのなかで“異星人みたいなやつ”を1人ずつ見つけていったという感じです。あるとき、ドラムのKAHADIOがコンビニに行ったら、サックスのYUと出会ったんです。その2人は、かつてKAHADIOがいじめっ子で、YUはいじめられる子の関係だったんですが、KAHADIOが「サックスやってたよね? ALIってバンドでサックス吹いてくれない?」って声をかけてメンバーに入りました。そのYUから、「後輩にJIN(キーボード)っていうフィリピンのハーフの子がいる」と紹介してもらったり、僕がDJをやっていたときに、「知り合いのお兄ちゃんがギターをやっている」ということでCÉSAR(ギター)を紹介してもらったりと、いろんな流れでメンバーと結びあっているバンドですね。坂本:メンバーのみなさん自身のルーツもさまざまですけれど、音楽的にファンクとヒップホップのミクスチャーをやっていこうというのは、LEOさんがリーダーとして導いていかれたんですか?LEO:20代後半から、“僕自身が心から感動できて、心から情熱を持って愛せる音楽をやりたいな”って思っていて。“自分の心が動くものってなんだろう?”と考えたときに、レコードカルチャーやDJカルチャーにすごく心を奪われていて、誰かわからないけれど素敵な曲があったり、普段テレビとかで普通に聴いている曲が、あるクラブの時間帯やシチュエーションによっては、こんなに心動かすものになったりとか。そういう経験が遊んでいるなかでありました。DJカルチャーに影響を受けて、ALIってバンドはファンクとかラテンとかジャマイカの音楽とか、そういう音楽全般を取り入れるのは、そういう下地があったんだと思いますね。坂本:LEOさんのなかに、自然と蓄積していった音楽なんですね。LEO:めちゃくちゃ遊び人だったということですね(笑)。坂本:1月27日(水)にリリースした最新EP『LOVE, MUSIC AND DANCE』は、どのように作っていったのですか? まずはLEOさんがデモを作られて?LEO:僕は、ボイスメモに歌メロだけを全部入れていくんですよ。メンバーはみんな優れたミュージシャンたちなので、あえてコードとかはつけずに、その場でどういうふうに転がっていくかを見たくて。映画などの写真を使って、コンセプトを説明しますね。こういうブラックミュージックで、上手になりすぎるのがあまり好きじゃないんですよ。たとえば、ブラジルや日本の人などが、ビートルズやエルビス・プレスリーを初めて聴いたときとか、ジャマイカの人がアメリカの音楽を初めて聴いたときの感覚のような、一生懸命たぐり寄せようとする感覚に憧れがあって。だからなるべくフレッシュに、子どもが絵を描くように音楽を吸収していって……っていうのがALIの音楽の作り方で、そこはすごく意識していることですね。坂本:すごく伝わります。映画のワンシーンだったり、まずは視覚的な要素で伝え合うのは、すごくいいかもしれないですね。LEO:すごく気に入ってます。ALIの最新EP『LOVE, MUSIC AND DANCE』は、現在発売中です。詳しい情報はALIの公式サイトもチェックしてください。1月28日(木)のゲストは、鈴木慶一さんです。毎回、多彩なゲストとの楽しいトークや素敵な音楽をお届けします。お楽しみに!<番組概要>番組名:坂本美雨のディアフレンズ放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週月~木曜11:00~11:30パーソナリティ:坂本美雨番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/dear/