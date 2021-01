サカナクション・山口一郎「話題騒然で引っ張りだこ！」LAUSBUBにインタビュー

サカナクションの山口一郎が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。SNSで話題の北海道在住、女子高生2人組ニューウェーブ・テクノバンドLAUSBUBとリモートでつなぎ、インタビューをしました。その前編。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! サカナLOCKS!」1月29日(金)放送分)山口:今回は、SNSなどで話題になっている、ニューウェーブ・テクノバンドのLAUSBUBを紹介したいと思います。LAUSBUBは「telefon」という楽曲の演奏動画をSNSにアップしたところ、たくさんの人たちから注目を集めるようになりました。レーベルであったり、マネジメントであったり、いま話題騒然で引っ張りだこ! 彼女たちはどんなやつらなんだ……ってすごい状況になっています。今日は北海道の先輩という権力を使って(笑)、彼女たちにインタビューをさせていただこうかなと思っております。「telefon」という曲がSoundCloudにもアップされていて、なんとSoundCloudの週間チャートの“Top 50: All musicジャンル”で1位を獲得するというね。すごいことですよ、これ。やばいことになってますよ。なので、今日はレーベルが大注目のLAUSBUBに、オンラインでインタビューをします。山口:こんばんは、サカナクションの山口一郎です。岩井:LAUSBUBの岩井莉子(Syn/Gt/DJ/Electronics)です。高橋:LAUSBUBの高橋芽以(Ba/Vo)です。山口:よろしくお願いします。いまは札幌在住?2人:はい、在住です。山口:何歳なの?2人:17歳(高2)です。山口:2人で活動するようになったのはいつからなの?岩井:去年の3月ごろからですね。山口:まだ1年経ってないの?! どういう経緯でやり始めることになったの?岩井:もともと軽音部のバンドとしてやっていたんですけど、ドラムの人が抜けちゃったのと、コロナでの休校期間とかが重なって。家でできる音楽ってなったときに、たまたま自分たちがテクノにはまっていたっていうこともあって、こんな感じのものを作るようになりました。山口:テクノにはまったきっかけは何だったの?岩井:きっかけ……そのときに急にはまったわけではなくて、中学生のときから好きだったんですけど。YouTubeでYMO(イエロー・マジック・オーケストラ)の動画を見て、そこからですね。山口:YMOからだったんだ。YMOから入って、どういうところにいったわけ?岩井:ジャンル的には、YMOの最近のライブのサポートをしている人とか、周辺から掘っていって。それで、ドイツとかの昔のテクノミュージックとか、ダンスミュージックにもはまっていきました。山口:サウンドメイキングをしていくにあたって、機材とかの情報はインターネットで調べていったの?岩井:インターネットか雑誌で調べました。山口:ほ~。これは、どっちが(バックトラックを作る)プログラミングをしているの?岩井:音は基本的に私がやっていますね。山口:どうやって学んでいったの? ソフトは何を使ってる?岩井:ソフトは、Garage Bandです。山口:Garage Bandで作ってるんだ! 何か学んだりしたの? 独学でやったの?岩井:独学というか……使っているうちに、だんだんやり方が分かっていったというか。勉強しようとかそういう感じではなかったですね。山口:とりあえず触って分かる感じでやっていこう、みたいなね。その、バンドとプログラミングで、音楽を作っていくのって全然感覚的に違う?岩井:うーん……もともと打ち込みの経験が前のバンドであったので、そこからの延長戦って感じでした。山口:SoundCloudに曲を3曲アップしているじゃないですか。SoundCloudをチョイスした理由ってあるんですか?岩井:SoundCloudの本社がベルリンにあって……やっぱり海外のサイトのほうが国外の人に聞いてもらえる可能性が高いので、そこに魅力を感じてSoundCloudにしました。山口:グローバルに考えていたんだ。岩井:Eggsにも上げさせていただいていて。両方でやろうって思っていました。山口:そっかそっか。楽曲の全てを作っているのはリコちゃんなの?岩井:はい、そうです。山口:本当に……SoundCloudの曲を聴いた時点で、グローバルなところに目標を置いてやっているところがすごいなって思った。僕らが片足つっこんで戦っているのって日本のエンターテイメントシーンの音楽に向き合ってやっているから、LAUSBUBがチャレンジしようとしているジャンル感って僕たちの憧れではあるけど、それをエンターテイメント側に持ち込もうとするとすごくマイノリティになって、セールスっていうのが追いつかなくていつもやきもきするんだけど……。もう、潔くそのシーンに対してグローバルにアプローチしているっていうのは素晴らしいなって思うし、その姿勢で続けていってほしいと思います。2人:ありがとうございます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/