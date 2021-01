『新テニ』【氷帝vs立海】ポップアップショップ開催！

キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業コンテンツ部は、『新テニスの王子様 氷帝vs立海Game of Future 公開記念 POP UP SHOP@OIOI ~Dash & Work experience~』にて新商品の販売を発表。当イベントは2021年1月29日(金)より池袋マルイ・博多マルイにて順次開催となる。



2001年よりテレビ東京系列にて放送が開始されたアニメ『テニスの王子様』。2012年からは『ジャンプSQ.』(集英社)で大人気連載中の『新テニスの王子様』がテレビアニメ化する他、イベント開催や劇場版の公開等を展開し、⻑年にわたり多くのファンに支持され続け、2021年にはついに20周年を迎える。



『新テニスの王子様 氷帝 vs 立海 Game of Future』は、漫画『テニスの王子様』でも描かれることがなかった夢の対戦が実現するとして注目が集まる、許斐先生マッチメイク完全監修アニメオリジナルストーリー。2月13日(土)からU-NEXTにて独占配信、劇場作品ではなく配信作品として公開することで、全国のファンが自宅で安心して視聴できる形となる。



そんな本作の公開を記念したポップアップショップが開催決定! 今回は「ダッシュ」をテーマにした氷帝・立海メンバーの描きおろしイラストを使用した商品のほか、「職業体験」をテーマにした総勢69名の描き起こしミニキャライラストを使用したグッズも登場。

1月29日より池袋マルイ、博多マルイ、マルイノアニメ ONLINE SHOPにて順次販売となる。



(C)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト