『名探偵コナン』ザ・ベストオブOPED中間発表！

現在進行中の『「名探偵コナン」放送1000回記念プロジェクト』の第2弾プロジェクト「The Best of OPED」の中間発表が到着した。



現在、読売テレビ・日本テレビ系にて、毎週土曜よる6時から放送中のアニメ『名探偵コナン』。25年前の1996年1月8日にアニメ『名探偵コナン』の放送がスタートし、さらに3月6日(土)にはいよいよ放送1000回を迎える。



『「名探偵コナン」放送1000回記念プロジェクト』の第2弾プロジェクトとして、25周年を迎えた1月8日(金)に解禁された、過去の全オープニング&エンディングが大集結するという「ザThe Best of OPED」。3週間ちょっとたった現在、全投票数は、約20万票と、多くの方が参加している。



今回は、その途中経過を発表!

TOP3は、2020年1月~のオープニング映像(楽曲:WANDS『真っ赤なLip』)、2000年2月~のエンディング映像(楽曲:倉木麻衣『Secret of my heart』)、1997年4月~のエンディング映像(楽曲:小松未歩『謎』)。



コナン25年分のOPEDの歴史を振り返れるのは、アニメ『名探偵コナン』公式Youtubeチャンネルにて期間限定の今だけ。また、『名探偵コナン』1000回キャンペーン特設サイトにて、3月5日(金)までは、1日1回毎日投票可能だ。



みんなの記憶に残っている、『名探偵コナン』ファンが選ぶ、「The Best of OPED」は、いったいどの映像が選ばれるのか⁉︎ 結果の発表は、放送1000回を迎える3月6日(土)!

そして、来週2月3日(水)には、放送1000回で再起動(リブート)される神回が発表となる!



