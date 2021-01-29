ミニアニメ「ぷっちみく♪ D4DJ Petit Mix」のキービジュアルが公開された。
2月5日よりTOKYO MX、BS日テレほかで放送される、「D4DJ」のバラエティ番組「D4DJ Photon Maiden TV」内でオンエアされる「ぷっちみく♪ D4DJ Petit Mix」。Happy Around!、Peaky P-key、Photon Maiden、Merm4id、燐舞曲、Lyrical Lilyという6組のDJユニットが伝説のフェスを目指す“ガールズDJコメディ”だ。キービジュアルには各ユニットのメンバーが登場している。
さらに第1話の場面カットも公開に。練習をするため集まったHappy Around!のメンバーや、そこに遅れてやってきたりんくが、100年に1度開催されるという“幻のフェス”への招待状を手にしている姿が描かれた。
ミニアニメ「ぷっちみく♪ D4DJ Petit Mix」
放送情報
TOKYO MX・BS日テレほか全30局以上「D4DJ Photon Maiden TV」内にて2021年2月5日（金）より毎週金曜23:00～
配信情報
YouTubeの「D4DJチャンネル」で配信
スタッフ
監督・シリーズ構成：宮嶋星矢
アニメーション制作：DMM.futureworks / ダブトゥーンスタジオ
原作：ブシロード
企画・製作総指揮：木谷高明
統括プロデューサー：中山雅弘
ストーリー原案：中村航
キャラクター原案：やちぇ
助監督：中西基樹
アニメーションキャラクターデザイン：湯野さわこ
撮影監督：西村徹也（スタジオエル）
美術監督：筒井典子（スタジオアクア）
音響監督：神保直史
アニメーション制作協力：合同会社アルケ
キャスト
Happy Around!
愛本りんく：西尾夕香
明石真秀：各務華梨
大鳴門むに：三村遙佳
渡月麗：志崎樺音
Peaky P-key
山手響子：愛美
犬寄しのぶ：高木美佑
笹子・ジェニファー・由香：小泉萌香
清水絵空：倉知玲鳳
Photon Maiden
出雲咲姫：紡木吏佐
新島衣舞紀：前島亜美
花巻乙和：岩田陽葵
福島ノア：佐藤日向
Merm4id
瀬戸リカ：平嶋夏海
水島茉莉花：岡田夢以
日高さおり：葉月ひまり
松山ダリア：根岸愛
燐舞曲
青柳椿：加藤里保菜
月見山渚：大塚紗英
矢野緋彩：もものはるな
三宅葵依：つんこ
Lyrical Lily
桜田美夢：反田葉月
春日春奈：進藤あまね
白鳥胡桃：深川瑠華
竹下みいこ：渡瀬結月
天野愛莉：水樹奈々
姫神紗乃：Raychell
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