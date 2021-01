the GazettEが2021年1月29日、オフィシャルYouTubeチャンネルにて最新のトレーラー映像を突如公開した。







また、2021年3月10日に新曲「BLINDING HOPE」をストリーミング&ダウンロードでリリース。さらには、2021年5月に通算10枚目、3年振りとなる新フル・アルバムをリリースすることが映像内で発表された。



<映像情報>



the GazettE

『THE GAZETTE 19TH ANNIVERSARY

NEW SONG「BLINDING HOPE」Trailer』



the GazettE HP:https://the-gazette.com/