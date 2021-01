「なんのために高校に行くの？」息子の言動案じる母親に、若新雄純「悩み続ける能力が大事」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。1月21日(木)放送の「若新雄純の『無責任相談所』」のコーナーでは、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が、リスナーからの相談に答えました。若新がリスナーからのお悩みに答えるものの、その回答には一切責任を取らないという斬新(!?)なコーナー。この日紹介したのは、高校受験を控える中学3年生の息子を持つ母親から寄せられた相談です。* * *今年、高校受験の息子に関する相談です。先程、急に息子が「なんのために高校に行かなければいけないんだ」と言い出し、午後の塾を休みました。私は「もしかしたら生涯の友達が見つかるかもよ」などと、取りつくろいましたが、明確に答えられませんでした。息子は合唱部なので、「高校では軽音楽部に入ろうかな」というくらいで、「特にこれといってやりたいことがない」と言います。さらに「このまま高校に行かない道もあるよね!?」とまで話してきました。ちなみに成績は中くらいです。今の世の中の状況で、特に目標が見つからないという気持ちもわかりますが……。数々の試練を乗り越えてきた若新さんでしたら、どのようにアドバイスされますか?若新は、「おそらく、やりたいことや目標が見つかっていないから……という理由ではなく、“そもそもなぜ高校に行くのか?”という意味に疑問を持っているのだと思う」と推測。そして、思春期くらいからのこのような問いかけに対しては、「完璧な答えなどないと思う」としながらも、「僕だったらこう答えるかな。『それなら、高校には絶対に行っておいたほうがいい』。なんのために高校に通い続けなければいけないんだろう? と悩み続けるために行く」と回答。生きていれば、目標や理由がわからなくなることがあるのは至極当然なことだと言い、「わからなくなったときには、“なんでだろう?”と考えて、自分のなかで問いかけてみることがちゃんとできないといけないと思う。(やりたいことや目標などの)意味や理由がわからなくなったとしても、それを悩み続けることができる能力を身につけることが大事」と声を大にします。続けて「答えがでないことを考えることこそ、将来、役立つと思う。安易に結論を決めてしまわないことも大事」とも。さらに、結論を求めすぎてしまうと、目の前の明確な目標や理由を欲することがクセになると言い、「自分の思い通りにいかなかったときに、自分が決めつけた理想と現実が一致しないと“うつ”になりやすいと言われているし、(答えに導いてくれるような)カリスマに惹かれたり、『俺に任せておけ!』と引っ張ってくれるような人を見に依存体質になってしまうこともある」と危惧します。そうならないためにも、「理由や意味がすぐに見つからなくても、悩み続けられるだけ悩む力や、“哲学的忍耐力”を身につけるためにも高校に行ったほうがいい」と助言。最後に「“なんのために?”という悩みから常に逃げなかった人が、答えの出ないことが多い人生というものを楽しめるのだと思う」とアドバイスを送りました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、ヨウイチロウ(月曜)、乙武洋匡(火曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/38286