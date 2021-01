LITTLEと高校生ラッパーMCリトル、歳の差27歳コラボシングルリリース

LITTLE(KICK THE CAN CREW)と、北海道在住の高校生ラッパーMCリトルが、リトルLITTLE名義でコラボレーションシングル『same name/note』を2021年1月29日にリリースした。



また、27歳差同名ラッパー同士のコラボレーションにより生まれた収録曲「same name」のMVも同時公開。2021年1月29日21時よりインスタライブも決定している。



・LITTLE コメント

生まれ育ちや世代もぜんぜん違うけどビートの上では関係ない。同じ名前だという偶然とヒップホップに感謝!!



・MCリトル コメント

中学生の時日本のRAPのシーンを知らないまま趣味でラップをやっていて当時背の順が1番前という理由でMCリトルと名をつけて色んな人に同じ名前のラッパーいるよと言われてLITTLEさんを知りました!Abemaで行われたMonsters war優勝したタイミングでLITTLEさんからフォローを頂いて連絡をとってありがたいことに制作させていただけることになりました!!同じ名前でもそれぞれの人生があってそれぞれの色があるということがこの楽曲から感じられると思います!







<イベント情報>



「MCリトル、LITTLEインスタライブ」



配信日:2021年1月29日(金)

時間:START 21:00

https://instagram.com/little0507?igshid=1hcrad1vglsp6





<リリース情報>







リトルLITTLE

『same name/note』



発売日:2021年1月29日(金)

ダウンロード&ストリーミングデジタル限定

レーベル:elements ltd.,

作詞:MCリトル、LITTLE

作曲:MCリトル、LITTLE、Laugh

配信・ストリーミングサイトリンク

https://fanlink.to/same_name_note

iTunes Store、レコチョク、mora 他主要ダウンロードサイト、Apple Music、LINE MUSIC、Spotify、AWA、Amazon Music、YouTube Music 他主要サブスクリプションサービスにて配信



LITTLE OFFICIAL HP:http://little.vc

MCリトル Twitter:https://twitter.com/mcrito