カプコンカフェ×『銀魂THE FINAL』限定グッズ一斉大公開！

2021年2月12日(金)~2021年3月11日(木)の期間中、カプコンカフェ池袋店において展開する映画『銀魂 THE FINAL』コラボレーションについて、カプコンカフェ限定のオリジナルコラボグッズが一斉公開された。



映画『銀魂 THE FINAL』とは、原作のラストをベースにしたストーリーで放つ、シリーズ史上最高&最強スケールの劇場版アニメーション。2021年1月8日(金)より、全国の劇場で公開中だ。



コラボグッズには、『銀魂』のキャラクターたちがゆるーくデザインされた ”カプコンカフェ描き下ろしイラスト” を使用した、可愛くて実用的なアイテムを用意! ここでしか手に入れることのできない限定商品を是非ゲットしてほしい。



全キャラ集めたくなる「アクリルスタンドキーホルダー」、動画を視聴しながら作業するのに便利な「ミニスマホスタンド」はそれぞれ全7種で用意。付箋メモを貼ることのできる「メモスタンド」は、銀時たちが勉強や仕事をサポートしてくれる頼もしい存在に。

カラフルなカラーリングが可愛い「缶バッジ」は、シンプルなデザインの「ランチトート」にアクセントとして付けて使用することもできる。



今回の『銀魂』コラボでは、自宅はもちろん、学校や職場などいろんなシーンで活躍してくれるグッズが目白押し! いずれもカプコンカフェだけの限定グッズとなるため、ぜひカフェに来店した際はチェックしてほしい。



