乃木坂46・賀喜遥香＆早川聖来 新曲『Out of the blue』MVで本気(!?)の枕投げ その感想は？

乃木坂46の賀喜遥香さん、早川聖来さんが、1月28日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。27日(水)リリースのニューシングル『僕は僕を好きになる』や、そのType-Dに収録される4期生の楽曲「Out of the blue」について、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭の質問に答えました。さかた校長:乃木坂46、26枚目のシングル「僕は僕を好きになる」のリリースおめでとうございます!賀喜・早川:ありがとうございます!!さかた校長:さきほど曲がオンエアされると、2人がすごく楽しそうに踊って聴いてくれていましたけど。こちらの曲は、先輩で3期生の山下美月先生が初めてのセンターで、白石麻衣先生卒業後の第一弾シングルなんですね。4期生のお2人には、この曲はどういう感じに映っているんですか?賀喜:乃木坂46として久しぶりのCDリリースで、それもコロナで会えない期間が多かった分、みなさんにはこの曲を聴いて元気を出してもらいたいなぁ、という気持ちで歌わせていただいております!早川:先輩がどんどん卒業されていって、後輩としてこれから乃木坂がどういう形になっていくんだろう……という気持ちがすごく大きかったときに、センターが3期生の山下美月さんで、衣装や音楽はすごく乃木坂っぽいけど歌詞はいままでにはない雰囲気があって。これからの乃木坂がどうなっていくか、というのが後輩としてすごく楽しみになるシングルです。さかた校長:変化を恐れない新しい自分を迎え入れる強い意志みたいなものを感じて……しかもめちゃくちゃ元気になるし、生徒のみんな(リスナー)の背中を押してくれるすげえいい曲だと思います。こもり教頭:そうですね。【乃木坂46 『僕は僕を好きになる』】さかた校長:そしてこのシングルに収録されている4期生の楽曲「Out of the blue」についても、お話を聞いていきたいと思います。僕はイントロから"神曲確定やろ!"ってくらいで、一瞬でハッピーになりました。賀喜・早川:嬉しい~!さかた校長:恋愛的なこともそうですけど、人生のふとした出会いで世界は変わるし……僕も校長になって生徒のみんなやお2人にも会えて、世界が鮮やかに彩られたんです。すごく前向きに明日の自分を迎え入れられるなと思うし、何より……! ミュージックビデオが、まさかまさかの展開ですよね。旅行先のほのぼのした感じから枕投げをやるんですけど、このストーリーを聞いたときはどんな感じだったんですか?賀喜:「枕投げをします」と聞いたときは「枕投げかぁ~!」と思ったんですけど、監督から「枕を投げて壁を壊します!」と言われて(笑)。「どういうことなんだろう?!」と、想像がつきませんでした。早川:私は初めて曲を聴いたときに、外を思い浮かべたんです。すごくさわやかで開放的な音楽だったので、海沿いとか青空の下で撮ったりするのかな? と勝手なイメージでいたんですけど(笑)。室内でみんな本気な顔をして枕投げをしている姿を撮ると聞いたときはすごくびっくりして、それがまた新しいなとも思いました。本気の怒った顔って4期生ならではだなって思ったので、やってみたら意外とぴったりでした。さかた校長:怒ったどころか、ブチ切れどころか……(笑)。聖来ちゃんが枕を投げて壁をぶっ壊していましたけど、あれ200キロくらい出てたよね?(笑)。早川:そうなんですよ(笑)。でも学生のころにソフトボールを投げて測定したんですけど、10メートルくらいしか飛ばなかったんです。でもいい感じに編集で……(笑)、すごい強いヤツになっていてちょっと嬉しかったです。こもり教頭:枕投げのうまい子はいたんですか?賀喜:清宮レイちゃんは、あの……パワー?(笑)。「とりあえず投げとけ~!」って感じで、めっちゃ投げてました(笑)。早川:たしかに!さかた校長:しかもこの曲は、センターが聖来ちゃんなんですよね?早川:そうですね。ありがたいことに。さかた校長:めちゃくちゃ枕投げした後、最後のエンドロールでちゃんとダンスを踊っていて。早川:そうなんですよ(笑)。さかた校長:どんな気持ちで、センターでのパフォーマンスに挑もうと思ったんですか?早川:そうですね……パフォーマンスもそうなんですけど、メンバーから頼られたいというのがけっこうあって。前回の「I see...」(※)では賀喜がすごく頼りになって、みんなからも絶大な信頼を得て……何だろう? "みんなでいいものを作る"ことができたと思っているので、今回もみんなと一緒に作っていきたい、という気持ちがすごく大きかったです。まずは自分を認めてもらおうという気持ちで、一生懸命やりましたね。(※25thシングル「しあわせの保護色」に収録された、賀喜さんがセンターをつとめる4期生の楽曲)【乃木坂46 『Out of the blue』】