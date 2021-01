UVERworldのニューシングル「HOURGLASS」が、3月10日にリリースされる。

「HOURGLASS」は3月12日に全国公開される新田真剣佑主演の映画「ブレイブ -群青戦記-」の主題歌。カップリングには昨年12月に行われたアリーナツアーでも披露されたラブソング「Teenage Love」などが収録される。

初回限定盤はDVD付き。こちらには昨年12月21日に神奈川・横浜アリーナで行われたTAKUYA∞(Vo)の生誕祭ライブから「HOURGLASS」と「ROB THE FRONTIER」、12月25日に東京・日本武道館で行われたクリスマスライブから「AS ONE」のライブ映像が収められる。

UVERworld「HOURGLASS」収録内容

CD

01. HOURGLASS

02. Teenage Love

ほか

初回限定盤DVD

・HOURGLASS(ARENA LIVE at Yokohama Arena 2020.12.21)

・ROB THE FRONTIER(ARENA LIVE at Yokohama Arena 2020.12.21)

・AS ONE(Premium Live on Xmas at Nippon Budokan 2020.12.25)