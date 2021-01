乗るひとを「ここではないどこか、もっと遠くへ誘う」Newプジョー5008誕生！

先日、プジョーブランドからあたらしい5008が発表された。大胆にリデザインされたフロントフェイス、さらに美しく輝く3D LEDのリアライト、あたらしいシートなど、もとより備わる現代性と伸びやかな気品、7人が快適に移動を楽しめるミニバンに匹敵するユーティリティーを保ちつつ、未来のプジョーが持つであろうデザインコードを確立している。乗るひとを”ここではないどこか、もっと遠くへ”誘うSUVの誕生だ。



プジョー5008は、2016年のグローバルローンチ以来、30万台以上が生産され欧州SUV市場を中心にグローバルに好評を博してきた。日本市場においても、ポストミニバンのファーストチョイスとして注目される3列7座SUVマーケットの中で、その洗練され都会的なデザインとクリーンディーゼルの省燃費性、環境性能、プジョーが造るSUVならではのスポーティな走りなどが評価されている。



【これぞフランスSUV、New5008】(写真10点)



新世代プジョーのインスピレーションを受けてデザインされたNEW 5008のエクステリアは、これまで以上のエレガンスさをもって再構築された。セイバー(デイタイムランニングライト)とフレームレスのフロントフェイス、初採用のフルLEDリアライト、あたらしいボディカラーなど、いまの時代感を反映させたテイストに溢れている。



インテリジェントなテクノロジーにおいても一切の妥協を排している。最新世代のADAS(先進運転支援システム)に加え、ドライビングにおけるUI/UXの革新PEUGEOT i-Cockpit®は、さらにハイコントラストな表示となり、品質を高めた”ブラックノーマル”のディスプレイヘッドセットと8インチの高精細タッチスクリーンが搭載されている。また、インテリアは全グレードに新デザインのシートを採用することでさらなる上質感を得ている。



卓越したデザインの新型SUV PEUGEOT 5008は、日常の仕事にもレジャーにも乗るひとの最高のパートナーとなるだろう。7人まで乗車可能で、運転の楽しさと快適さに妥協することなく、新しいモジュール性を備えた無限のオプションがある。目的を達成するための単なる”移動”ではなく、そのプロセスをも楽しめる”旅”に変え、人類のグレートジャーニー以来、人々のDNAに刻まれている”ここではないどこか”へと誘うモビリティだ。新世代プジョーに共通するエキサイティングでパワフルな未来へのビジョンUNBORING THE FUTURE(退屈な未来は、いらない。)を、このNEW 5008を通じて体感することができるだろう。テクノロジーの進化とモビリティの愉しみは、相反するものではなく、素晴らしい力を持ち合わせているのだ。







プジョーの未来に触発された、あたらしいフロントフェイス



NEW 5008のスタイルは、これまで以上に個性的でユニークなスタイルになった。それはプジョーデザインのあらたなフェイズ(段階)の始まりを予感させるに十分なものである。垂直に立ち上がるグリルはフレームレスとなり、ヘッドライト、バンパーと融合、ボディに見事に溶け込んでいる。



また、従来はクラムシェルボンネットのサイドのパーテーションラインからヘッドライト上を通っていたLEDデイタイムライトは、新世代プジョーのデザインコードであるセイバー(サーベルの意)と呼ばれる牙状のものとなった。近未来的なフレームレスグリルとなったこと、セイバーが縦のラインを強調しホイールを強調するかのようにオープニングラインと呼応するような配置となったこと、このふたつにより、NEW 5008のフロントフェイスはよりSUVらしいダイナミックな意匠となったのだ。



GTではフルLEDヘッドライトとなり、リアフォグ点灯時に光度、角度を自動調整するフォグモードが備わり、ヘッドライトユニット内側にスタティックコーナリングライトを内蔵。夜間のドライブの安全性がより高まった。それらを視覚的に支えるバンパーはより彫刻的で多面的な造形となり、フロントフェイス全体が統合されたスタイルとなるようにリデザインされた。また、フロントフード先端には、これもまた新世代プジョーらしく、5008のエンブレムが配されている。サイドに目を移せばSUVらしいがっしりとしたショルダーラインと、スリークなサイドウインドウグラフィックを囲むクロームのサイドモールは、5008ならではのボディの長さとホイールベースを強調し、伸びやかな品格あるスタイリングを生み出している。



リアビューはボディ幅いっぱいに広がったブラックバンドとその中にライオンの爪あとから着想を得た、三条のLEDが赤く光る3D LEDリアコンビランプが備わっている。さらに立体感を増したこのLEDリアコンビランプはウインカー点灯時に光が流れるシーケンシャルインジケーターを採り入れ、さらに視認性が高まった。







全グレードに新シートを採用し、カラー&デザインを刷新。



NEW 5008のインテリアは、自動車におけるUI/UXの革新、PEUGEOT i-Cockpit®が引き続き採用されている。登場以来500万人以上のドライバーから支持を得ているi-Cockpit®は、小径ステアリングホイールを使うことで実現する、ステアリングの上からメーターを確認することによる視線移動距離の減少、肘が下がり脇を締めたコンパクトなドライビングポジションによるステアリング操作の少ない動線など、優れた資質を持っている。



シートの刷新は、NEW 5008のインテリアの注目すべき点の一つだ。フランス車に期待されるあたりの柔らかさ、疲労の少なさ、快適性をさらに高めるべく細心の注意が払われている。すべてのグレードのシートがあたらしくなり、視覚的にはよりモダンに、体感的にはさらに快適になった。GT(ディーゼルおよびガソリン)にはアルカンタラ®&テップレザーのダークグレー基調の表皮を使用。これらはフロントシートヒーター、運転席メモリー付きパワーシートとマルチポイントランバーサポートシートとなっている。Allure BlueHDiおよびAllureにはファブリック&テップレザーのダークグレー基調のものとなっている。また、GTに設定されるレザーパッケージオプションでは人気のナッパレザーシートが継続され、あたらしくウッドパネルにオープンポア(木材の持つ自然な導管の質感を生かした仕上げ)のダークライムウッド(アオイ科の樹木で日本ではシナノキに近似)が用意されている。