対決するは絶対王者!! アニメ『D4DJ』第13話、注目のあらすじは？

2020年10月より放送がスタートした、ブシロードによるDJをテーマにしたメディアミックスプロジェクトのアニメーション作品『D4DJ First Mix』の第13話先行カット&あらすじが到着!



『D4DJ(ディーフォーディージェー)』は『BanG Dream!(バンドリ!)』、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』に続く、ブシロードによる「DJ」をテーマにした新たなメディアミックスプロジェクト。

世代を超えた名曲の再生(リミックス)はもちろん、新たなオリジナル曲も展開しており、本作はアニメーションとして新たな展開を見せている作品だ。



アニメ『D4DJ』は、DJ活動が盛んな陽葉学園に転向した愛本りんくを主人公に、明石真秀・大鳴門むに・渡月麗らとDJユニットを結成し、さまざまな仲間たちと活躍していく姿を描いていく。



2020年1月29日(金)放送・配信のTVアニメ『D4DJ First Mix』第13話のあらすじ・場面カットはこちら!



<第13話あらすじ>

夢にまで見たサンセットステージ。

りんくたちHappy Around!は、あの絶対王者と対決することに……!!





(C)bushiroad All Rights Reserved.