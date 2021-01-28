フラワーカンパニーズ、漫画家・大橋裕之描き下ろしTシャツ販売

新代田・LIVE HOUSE FEVERが、様々なアーティストのTシャツを受注・製作・発送まで手がけるプロジェクト「made in 新代田」にて、漫画家・大橋裕之描き下ろしのフラワーカンパニーズTシャツを受注販売する。



TシャツはLIVE HOUSE FEVERの通販サイトにて、2021年2月3日18時までの限定で予約販売を受付中。また、1月29日21時より、ライブ「月刊フラカンFEVER 2021 vol.1〜真冬のフォークの爆発〜」生配信が決定。「金曜日の夜、ゆっくりおうち時間を楽しんでほしい」とアコースティックセットでのライブを配信する。



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＜商品情報＞







「フラカンフィーバー ロンT illustration by 大橋裕之」



価格：4000円（税込）

受注期間：2021年1月28日（木）18:00～2月3日（水）18:00

販売ページ：https://livehousefever.stores.jp/items/600fe67d2438603c1437d654

ボディ：GILDAN ホワイト コットン100％ ※ロングスリーブのみの販売となります

サイズ：

Sサイズ：着丈69/身幅47/肩幅44/袖丈59cm

Mサイズ：着丈71/身幅51/肩幅47/袖丈62cm

Lサイズ：着丈74/身幅54/肩幅51/袖丈65cm

XLサイズ：着丈77/身幅59/肩幅56/袖丈65cm

※上記サイズはあくまでも目安の寸法です。



＜イベント情報＞



「月刊フラカンFEVER 2021 vol.1〜真冬のフォークの爆発〜」



※ライブ生配信

配信日時：2021年1月29日（金）

時間：START 21:00

※アーカイブ配信有り：生配信終了後〜2月4日（木）23:59まで

出演：フラワーカンパニーズ

視聴チケット料金：2500円（税込）

視聴チケット発売期間：2021年1月16日（土）10:00〜2月4日（木）21:00

視聴チケット購入URL：https://eplus.jp/sf/detail/3366080001-P0030001



フラワーカンパニーズ公式HP：http://www.flowercompanyz.com/