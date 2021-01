コラボカードゲーム『Reバース for you』よりトライアルデッキ「D4DJ Ver.Photon Maiden/Lyrical Lily」とブースターパック「D4DJ」が1月29日に発売される。

トライアルデッキ「D4DJ Ver.Photon Maiden/Lyrical Lily」には「Photon Maiden」と「Lyrical Lily」の2ユニットを収録し、ファイトをするためのセットが揃っている。また、ごく稀にシリアルナンバーの入った豪華仕様の箔押しカードを封入。ブースターパック「D4DJ」には、『D4DJ』に登場する6ユニット24キャラクターを収録している。

(C)bushiroad All Rights Reserved. illust: やちぇ

(C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.