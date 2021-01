2月5日発売の雑誌「ダ・ヴィンチ」3月号に、LDHのエンタテインメントプロジェクト「BATTLE OF TOKYO」の特集が掲載される。

「BATTLE OF TOKYO」はGENERATIONS from EXILE TRIBE、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、FANTASTICS from EXILE TRIBE、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEのJr.EXILEメンバー38名が集結したプロジェクト。時空や次元を超えた“TOKYO”を舞台に4組がコラボバトルを繰り広げる。2019年にはコンピレーションアルバムがリリースされ、千葉・幕張メッセ国際展示場にて4日にわたるライブも行われた。2月25日には初のノベライズ版の刊行も決定している。

今回の特集にはメンバーのロングインタビューや撮り下ろしグラビアのほか、プロジェクトを企画プロデュースするEXILE HIROのインタビューも掲載。「BATTLE OF TOKYO」の今後の展望を語っている。また「BATTLE OF TOKYO」の脚本を手がける佐藤大、企画・構成を担当する平沼紀久、ノベライズ版を執筆した月島総記の3人による鼎談や、映像監督の東弘明による最新ミュージックビデオの見どころ解説、小説家の三浦しをんとマンガ家のこざき亜衣による「LDH沼から『Jr.EXILE』へ愛を込めて」と題した寄稿なども収録。表紙には片寄涼太、数原龍友(GENERATIONS)、RIKU、川村壱馬、吉野北人(THE RAMPAGE)が登場する。