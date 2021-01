スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』では、『グリザイアの果実』とのコラボを記念し、コラボ記念ラジオ生放送を実施する。

"「ロストディケイド」×「グリザイアの果実」コラボ記念ラジオ生放送"は、『ロストディケイド』アプリ内で聴ける特別ラジオ。1月30日19:00よりMC佐々木未来(エレーナ役)、スペシャルゲスト周防天音役・田口宏子が作品やキャラクターの魅力を語る内容になっているとのこと。

(C)Frontwing (C)bushiroad All Rights Reserved. (C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED