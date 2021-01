ベアブリック第1号をイメージしたアイテムが発売決定！

メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)、その第1号をモチーフにしたアイテムが発売される。



ベアブリックの第1号は「B@-000W」。2001年5月に開催された第12回ワールドキャラクターコンベンションで、メディコム・トイの製品を購入するともらえたノベルティアイテムだった。

以降一般発売はされていないが、等身大着ぐるみベアブリックのデザインに採用されるなど、ベアブリック自体のアイコン的な存在になっていた。

今回の「BE@RBRICK 1st MODEL WHITE CHROME 400%、1000%」はベアブリックの誕生20周年を記念したアイテムである。



なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合100%である(超合金ベアブリックなど一部の例を除く)。



BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK 1st MODEL WHITE CHROME 400%(左)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3000円+税(左)、5万800円+税(右)/2021年6月発売・発送予定/ベアブリック第1号「B@-000W」をイメージしたベアブリック。「B@-000W」では成形色だった白い部分が白メッキ仕様になっている。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年1月24日(日)00:00から2021年2月10日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



「BE@RBRICK 1st MODEL WHITE CHROME 400%、1000%」はベアブリック自体がモチーフ、という少し珍しいアイテムだが、多くのベアブリックは既存キャラクターを再現していたり、アーティストの作品がプリントされていたり、アパレルブランドによるデザインが施されていたりする。ここではそれらの新製品情報をお届けしよう。



(C) REAL JAPAN

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK 初代タイガーマスク 400%/メディコム・トイ/1万1000円+税/2021年6月発売・発送予定/実在したプロレスラー、初代タイガーマスクをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年1月24日(日)00:00から2021年2月10日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



(C) FUJIYA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK ANNA SUI × ペコラ 100% & 400%/不二家/1万4000円+税/2021年1月発売予定/不二家のペコちゃんのライバルであるペコラと、ファッションブランドのANNA SUI(アナ スイ)のコラボベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、不二家ネットショップ「ファミリータウン(抽選受付終了)(www.family-town.jp)」にて数量限定販売予定。

(問)不二家ネットショップコールセンター 0120-228-305(土・日・祝祭日除く平日10~18時)、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555



(C) and TM Aardman/W&G Ltd. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK GROMIT 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左2点)、4万2000円+税(右) /2021年6月発売・発送予定/イギリスを代表するクレイアニメ『ウォレスとグルミット』のグルミットをベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年1月24日(日)00:00から2021年2月10日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



TM & (C) 20th Television

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK SIMPSONS CYCLOPS 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万5000円+税(左2点)、4万8000円+税(右)/2021年6月発売・発送予定/アニメ『シンプソンズ』の2013年のハロウィン特番オープニングに登場したサイクロプスをベアブリックで再現。ちなみにそのオープニングを手がけたのはギレルモ・デル・トロ監督であった。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年1月24日(日)00:00から2021年2月10日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



(C) 2021 NBA Properties, Inc. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK Magic Johnson (Los Angeles Lakers) 100% & 400%/メディコム・トイ/1万3000円+税/2021年6月発売・発送予定/伝説的なプロバスケットボール選手、マジック・ジョンソンをベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年1月24日(日)00:00から2021年2月10日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION.All rights reserved.



BE@RBRICK 招き猫 昇運 弐 金メッキ 100%(左)、400%(右)/メディコム・トイ/1800円+税(左)、6300円+税(右)/2021年2月発売予定/メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアブリックの中でも特に人気が高い招き猫の新作。

メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて発売。



(C) HAJIME SORAYAMA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK 2G WHITE CHROME 100% & 400%/メディコム・トイ/2万円+税/2021年2月発売予定/メディコム・トイがNANZUKAギャラリー、P-ROOM THE WORLD(デイトナ・インターナショナル)と共に運営するスタジオ2Gのロゴをボディ内部にディスプレイしたベアブリック。400%はライトアップユニット搭載。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて発売。



BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK カリモク mastermind JAPAN メープル杢/メディコム・トイ/36万円+税/2021年2月発売予定/木製家具の老舗カリモクと、ファッションブランドmastermind JAPAN(マスターマインド・ジャパン)のコラボベアブリック。貴重なメープル(楓)の杢(もく。木目の複雑な模様が特に美しい部分)を使用している。1品ずつ熟練した職人のハンドメイドで仕上げられる。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて数量限定発売、なくなり次第終了。



>>>ベアブリック新作の画像を全部見る







(R) Van Gogh Museum, (C) VGME B.V.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK「Van Gogh Museum」Courtesan (after Eisen) 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3000円+税(左)、4万8000円+税(右)/2021年2月発売予定/フィンセント・ファン・ゴッホの「Courtesan (after Eisen)」=「花魁(渓斎英泉による)」を使用したベアブリック。背面にはゴッホのサインをプリント。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて発売。



BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK 伊藤若冲「群鶏図」100% & 400%/メディコム・トイ/1万5000円+税/2021年2月発売予定/江戸時代の画家・伊藤若冲の作品を使用したベアブリック。背面には若冲の落款がプリントされている。

セブンネットショッピング(7net.omni7.jp/top)にて販売。



BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



ADER BE@RBRICK 400%(左)、1000%(右)/メディコム・トイ/2万600円+税(左)、6万4900円+税(右)/2021年2月発売予定/BE@RBRICK SERIES 40にラインナップされた、ファッションブランドADER error(アーダーエラー)のベアブリックが400%と1000%になって登場。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売。



BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK atmos BANDANA 100% & 400% BLACK(左2点)、MULTI(右2点)/販売元:TEXT TRADING CO., LTD、発売元:メディコム・トイ/各1万3000円+税/2021年2月発売予定/スニーカーショップatmos(アトモス)のバンダナの柄を使ったベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、及び全国のatmos店舗にて発売予定。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、atmos Sendagaya 03-5843-1017



(C)2021 The Coca-Cola Company. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK atmos × Coca-Cola 1000% CHECKERBOARD/メディコム・トイ/5万8000円+税/2021年2月発売予定/atmosと「コカ・コーラ」のコラボベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、atmos店舗にて発売予定。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、atmos Sendagaya 03-5843-1017



(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK BAPE(R) x Levi's(R) 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/販売元:NOWHERE Co.,Ltd.、発売元:メディコム・トイ/2万円+税(左2点)、16万8000円+税(右)/2021年1月発売予定/アパレルブランドA BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))とジーンズメーカー、リーバイス(R)のコラボベアブリック。1000%は布服仕様。

1/6計画、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、2G TOKYO、2G OSAKA、及びメディコム・トイ オンラインストア各店、BAPE.COM WEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、BAPE STORE (R) 渋谷 03-6415-6041



BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



MY FIRST BE@RBRICK B@BY INNERSECT 2020 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/2万7000円+税(左2点)、10万円+税(右)/2021年1月発売予定/ファッションイベントInnersect開催記念ベアブリック。Designed by CHIAKI(CIROL & Co.)。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSにて発売。



BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK BOTANIZE 400%/メディコム・トイ/1万1800円+税/2021年1月発売予定/多肉植物ショップBOTANIZE(ボタナイズ)のベアブリック。色とりどりのサボテンの写真がプリントされている。背面にはBOTANIZEのロゴ入り。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、Botanize直営店舗&ONLINE STORE(botanize.jp)にて発売。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、Botanize order@anea.jp



BOTANIZEは、メディコム・トイとコラボしてソフビフィギュアの「VCD Pachypodium Gracilius」シリーズを展開中。そちらはパキポディウム・グラキリスという塊根植物を再現したアイテムだ。BOTANIZEはパキポディウムの専門店というわけではないので、ベアブリックには別の多肉植物の写真が使われている。



※一部の写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。



>>>ベアブリック新作の画像を全部見る