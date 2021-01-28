ベアブリック第1号をイメージしたアイテムが発売決定！

メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK（ベアブリック）、その第1号をモチーフにしたアイテムが発売される。



ベアブリックの第1号は「B@-000W」。2001年5月に開催された第12回ワールドキャラクターコンベンションで、メディコム・トイの製品を購入するともらえたノベルティアイテムだった。

以降一般発売はされていないが、等身大着ぐるみベアブリックのデザインに採用されるなど、ベアブリック自体のアイコン的な存在になっていた。

今回の「BE@RBRICK 1st MODEL WHITE CHROME 400%、1000%」はベアブリックの誕生20周年を記念したアイテムである。



なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合100%である（超合金ベアブリックなど一部の例を除く）。



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BE@RBRICK 1st MODEL WHITE CHROME 400%（左）、1000%（右）／メディコム・トイ／1万3000円＋税（左）、5万800円＋税（右）／2021年6月発売・発送予定／ベアブリック第1号「B@-000W」をイメージしたベアブリック。「B@-000W」では成形色だった白い部分が白メッキ仕様になっている。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年1月24日（日）00:00から2021年2月10日（水）23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



「BE@RBRICK 1st MODEL WHITE CHROME 400%、1000%」はベアブリック自体がモチーフ、という少し珍しいアイテムだが、多くのベアブリックは既存キャラクターを再現していたり、アーティストの作品がプリントされていたり、アパレルブランドによるデザインが施されていたりする。ここではそれらの新製品情報をお届けしよう。



(C) REAL JAPAN

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BE@RBRICK 初代タイガーマスク 400%／メディコム・トイ／1万1000円＋税／2021年6月発売・発送予定／実在したプロレスラー、初代タイガーマスクをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年1月24日（日）00:00から2021年2月10日（水）23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



(C) FUJIYA

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BE@RBRICK ANNA SUI × ペコラ 100% & 400%／不二家／1万4000円＋税／2021年1月発売予定／不二家のペコちゃんのライバルであるペコラと、ファッションブランドのANNA SUI（アナ スイ）のコラボベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、不二家ネットショップ「ファミリータウン（抽選受付終了）（www.family-town.jp）」にて数量限定販売予定。

（問）不二家ネットショップコールセンター 0120-228-305（土・日・祝祭日除く平日10～18時）、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555



(C) and TM Aardman/W&G Ltd. All rights reserved.

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BE@RBRICK GROMIT 100% & 400%（左2点）、1000%（右）／メディコム・トイ／1万2000円＋税（左2点）、4万2000円＋税（右） ／2021年6月発売・発送予定／イギリスを代表するクレイアニメ『ウォレスとグルミット』のグルミットをベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年1月24日（日）00:00から2021年2月10日（水）23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



TM & (C) 20th Television

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BE@RBRICK SIMPSONS CYCLOPS 100% & 400%（左2点）、1000%（右）／メディコム・トイ／1万5000円＋税（左2点）、4万8000円＋税（右）／2021年6月発売・発送予定／アニメ『シンプソンズ』の2013年のハロウィン特番オープニングに登場したサイクロプスをベアブリックで再現。ちなみにそのオープニングを手がけたのはギレルモ・デル・トロ監督であった。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年1月24日（日）00:00から2021年2月10日（水）23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



(C) 2021 NBA Properties, Inc. All rights reserved.

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BE@RBRICK Magic Johnson (Los Angeles Lakers) 100% & 400%／メディコム・トイ／1万3000円＋税／2021年6月発売・発送予定／伝説的なプロバスケットボール選手、マジック・ジョンソンをベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年1月24日（日）00:00から2021年2月10日（水）23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



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BE@RBRICK 招き猫 昇運 弐 金メッキ 100%（左）、400%（右）／メディコム・トイ／1800円＋税（左）、6300円＋税（右）／2021年2月発売予定／メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアブリックの中でも特に人気が高い招き猫の新作。

メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて発売。



(C) HAJIME SORAYAMA

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BE@RBRICK 2G WHITE CHROME 100% & 400%／メディコム・トイ／2万円＋税／2021年2月発売予定／メディコム・トイがNANZUKAギャラリー、P-ROOM THE WORLD（デイトナ・インターナショナル）と共に運営するスタジオ2Gのロゴをボディ内部にディスプレイしたベアブリック。400％はライトアップユニット搭載。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて発売。



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BE@RBRICK カリモク mastermind JAPAN メープル杢／メディコム・トイ／36万円＋税／2021年2月発売予定／木製家具の老舗カリモクと、ファッションブランドmastermind JAPAN（マスターマインド・ジャパン）のコラボベアブリック。貴重なメープル（楓）の杢（もく。木目の複雑な模様が特に美しい部分）を使用している。1品ずつ熟練した職人のハンドメイドで仕上げられる。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて数量限定発売、なくなり次第終了。



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(R) Van Gogh Museum, (C) VGME B.V.

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BE@RBRICK「Van Gogh Museum」Courtesan (after Eisen) 100% & 400%（左2点）、1000%（右）／メディコム・トイ／1万3000円＋税（左）、4万8000円＋税（右）／2021年2月発売予定／フィンセント・ファン・ゴッホの「Courtesan (after Eisen)」＝「花魁（渓斎英泉による）」を使用したベアブリック。背面にはゴッホのサインをプリント。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて発売。



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BE@RBRICK 伊藤若冲「群鶏図」100% & 400%／メディコム・トイ／1万5000円＋税／2021年2月発売予定／江戸時代の画家・伊藤若冲の作品を使用したベアブリック。背面には若冲の落款がプリントされている。

セブンネットショッピング（7net.omni7.jp/top）にて販売。



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ADER BE@RBRICK 400%（左）、1000%（右）／メディコム・トイ／2万600円＋税（左）、6万4900円＋税（右）／2021年2月発売予定／BE@RBRICK SERIES 40にラインナップされた、ファッションブランドADER error（アーダーエラー）のベアブリックが400%と1000%になって登場。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売。



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BE@RBRICK atmos BANDANA 100% & 400% BLACK（左2点）、MULTI（右2点）／販売元：TEXT TRADING CO., LTD、発売元：メディコム・トイ／各1万3000円＋税／2021年2月発売予定／スニーカーショップatmos（アトモス）のバンダナの柄を使ったベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、及び全国のatmos店舗にて発売予定。

（問）メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、atmos Sendagaya 03-5843-1017



(C)2021 The Coca-Cola Company. All rights reserved.

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BE@RBRICK atmos × Coca-Cola 1000％ CHECKERBOARD／メディコム・トイ／5万8000円＋税／2021年2月発売予定／atmosと「コカ・コーラ」のコラボベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、atmos店舗にて発売予定。

（問）メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、atmos Sendagaya 03-5843-1017



(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

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BE@RBRICK BAPE(R) x Levi's(R) 100% & 400%（左2点）、1000%（右）／販売元：NOWHERE Co.,Ltd.、発売元：メディコム・トイ／2万円＋税（左2点）、16万8000円＋税（右）／2021年1月発売予定／アパレルブランドA BATHING APE(R)（ア・ベイシング・エイプ(R)）とジーンズメーカー、リーバイス（R)のコラボベアブリック。1000％は布服仕様。

1/6計画、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、2G TOKYO、2G OSAKA、及びメディコム・トイ オンラインストア各店、BAPE.COM WEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。

（問）メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、BAPE STORE (R) 渋谷 03-6415-6041



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MY FIRST BE@RBRICK B@BY INNERSECT 2020 100% & 400%（左2点）、1000%（右）／メディコム・トイ／2万7000円＋税（左2点）、10万円＋税（右）／2021年1月発売予定／ファッションイベントInnersect開催記念ベアブリック。Designed by CHIAKI（CIROL & Co.）。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSにて発売。



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BE@RBRICK BOTANIZE 400%／メディコム・トイ／1万1800円＋税／2021年1月発売予定／多肉植物ショップBOTANIZE（ボタナイズ）のベアブリック。色とりどりのサボテンの写真がプリントされている。背面にはBOTANIZEのロゴ入り。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、Botanize直営店舗＆ONLINE STORE（botanize.jp）にて発売。

（問）メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、Botanize order@anea.jp



BOTANIZEは、メディコム・トイとコラボしてソフビフィギュアの「VCD Pachypodium Gracilius」シリーズを展開中。そちらはパキポディウム・グラキリスという塊根植物を再現したアイテムだ。BOTANIZEはパキポディウムの専門店というわけではないので、ベアブリックには別の多肉植物の写真が使われている。



※一部の写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。



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