◆ 新人のA組スタートは「0」に



オリックスは28日、2月1日から始まる春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。



元阪神の能見篤史投手と元ソフトバンクの田城飛翔選手の新加入2選手がA組スタートとなり、新人からA組に入った選手はいなかった。



C組は2月1日～14日までは大阪・舞洲でキャンプを実施し、16日からは宮崎市清武総合運動公園（清武第2野球場）に移動する予定となっている。なお、C組スタートとなっているディクソンとロメロの来日スケジュールは現時点で未定とのこと。



◆ A組参加選手（宮崎市清武総合運動公園＜SOKKENスタジアム＞）



＜投手＞ 17人

11 山﨑福也

15 荒西祐大

18 山本由伸

19 山岡泰輔

26 能見篤史

29 田嶋大樹

30 K-鈴木

39 飯田優也

46 本田仁海

48 齋藤綱記

54 黒木優太

57 山田修義

58 金田和之

61 榊原 翼

65 漆原大晟

66 吉田 凌

68 鈴木 優



＜捕手＞ 3人

2 若月健矢

23 伏見寅威

44 頓宮裕真



＜内野手＞ 8人

0 勝俣翔貴

4 福田周平

9 大城滉二

24 紅林弘太郎

31 太田 椋

36 山足達也

53 宜保 翔

67 中川圭太



＜外野手＞ 4人

25 西村 凌

34 吉田正尚

41 佐野皓大

127 田城飛翔





◆ B組参加選手（宮崎市清武総合運動公園＜清武第2野球場＞）

☆＝新人選手



＜投手＞ 16人

12 山下舜平大 ☆

13 宮城大弥

14 吉田一将

17 増井浩俊

21 竹安大知

28 富山凌雅

35 比嘉幹貴

38 中川 颯 ☆

43 前佑囲斗

45 阿部翔太 ☆

47 海田智行

95 神戸文也

128 東 晃平

003 中田惟斗

008 松山真之

011 川瀬堅斗 ☆



＜捕手＞ 4人

33 松井雅人

62 中川拓真 ☆

123 稲富宏樹

130 フェリペ



＜内野手＞ 5人

3 安達了一

5 西野真弘

64 廣澤伸哉

120 岡﨑大輔

016 古長 拓 ☆



＜外野手＞ 9人

1 スティーブン・モヤ

8 後藤駿太

27 元 謙太 ☆

38 来田涼斗 ☆

50 小田裕也

55 T-岡田

99 杉本裕太郎

007 佐藤優悟

015 佐野如一 ☆





◆ C組参加選手（オセアンバファローズスタジアム舞洲／宮崎市清武総合運動公園＜清武第2野球場＞）

☆＝新人選手



＜投手＞ 11人

22 村西良太

32 ブランドン・ディクソン ※

49 澤田圭佑

52 タイラー・ヒギンス

63 山﨑颯一郎

98 張奕

124 近藤大亮

001 佐藤一磨

002 谷岡楓太

012 辻垣高良 ☆

013 宇田川優希 ☆



＜捕手＞ 2人

005 鶴見凌也

014 釣 寿生 ☆



＜内野手＞ 1人

40 大下誠一郎



＜外野手＞ 9人

6 宗佑磨

10 アダム・ジョーンズ

69 ステフェン・ロメロ ※

004 平野大和



※来日時期未定