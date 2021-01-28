◆ 新人のA組スタートは「0」に
オリックスは28日、2月1日から始まる春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。
元阪神の能見篤史投手と元ソフトバンクの田城飛翔選手の新加入2選手がA組スタートとなり、新人からA組に入った選手はいなかった。
C組は2月1日～14日までは大阪・舞洲でキャンプを実施し、16日からは宮崎市清武総合運動公園（清武第2野球場）に移動する予定となっている。なお、C組スタートとなっているディクソンとロメロの来日スケジュールは現時点で未定とのこと。
◆ A組参加選手（宮崎市清武総合運動公園＜SOKKENスタジアム＞）
＜投手＞ 17人
11 山﨑福也
15 荒西祐大
18 山本由伸
19 山岡泰輔
26 能見篤史
29 田嶋大樹
30 K-鈴木
39 飯田優也
46 本田仁海
48 齋藤綱記
54 黒木優太
57 山田修義
58 金田和之
61 榊原 翼
65 漆原大晟
66 吉田 凌
68 鈴木 優
＜捕手＞ 3人
2 若月健矢
23 伏見寅威
44 頓宮裕真
＜内野手＞ 8人
0 勝俣翔貴
4 福田周平
9 大城滉二
24 紅林弘太郎
31 太田 椋
36 山足達也
53 宜保 翔
67 中川圭太
＜外野手＞ 4人
25 西村 凌
34 吉田正尚
41 佐野皓大
127 田城飛翔
◆ B組参加選手（宮崎市清武総合運動公園＜清武第2野球場＞）
☆＝新人選手
＜投手＞ 16人
12 山下舜平大 ☆
13 宮城大弥
14 吉田一将
17 増井浩俊
21 竹安大知
28 富山凌雅
35 比嘉幹貴
38 中川 颯 ☆
43 前佑囲斗
45 阿部翔太 ☆
47 海田智行
95 神戸文也
128 東 晃平
003 中田惟斗
008 松山真之
011 川瀬堅斗 ☆
＜捕手＞ 4人
33 松井雅人
62 中川拓真 ☆
123 稲富宏樹
130 フェリペ
＜内野手＞ 5人
3 安達了一
5 西野真弘
64 廣澤伸哉
120 岡﨑大輔
016 古長 拓 ☆
＜外野手＞ 9人
1 スティーブン・モヤ
8 後藤駿太
27 元 謙太 ☆
38 来田涼斗 ☆
50 小田裕也
55 T-岡田
99 杉本裕太郎
007 佐藤優悟
015 佐野如一 ☆
◆ C組参加選手（オセアンバファローズスタジアム舞洲／宮崎市清武総合運動公園＜清武第2野球場＞）
☆＝新人選手
＜投手＞ 11人
22 村西良太
32 ブランドン・ディクソン ※
49 澤田圭佑
52 タイラー・ヒギンス
63 山﨑颯一郎
98 張奕
124 近藤大亮
001 佐藤一磨
002 谷岡楓太
012 辻垣高良 ☆
013 宇田川優希 ☆
＜捕手＞ 2人
005 鶴見凌也
014 釣 寿生 ☆
＜内野手＞ 1人
40 大下誠一郎
＜外野手＞ 9人
6 宗佑磨
10 アダム・ジョーンズ
69 ステフェン・ロメロ ※
004 平野大和
※来日時期未定
◆ 新人のA組スタートは「0」に