劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』」や「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」などの劇場アニメの無料配信が、ABEMAのアニメLIVEチャンネル、アニメLIVE2チャンネルにて1月29日から順次行われる。
今回“寒い冬の日に見たい劇場アニメ作品”として選ばれたのは4作品。1月29日に「ノーゲーム・ノーライフ ゼロ」、1月30日に劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』I.presage flower」、劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』II.lost butterfly」の2作品、2月6日に「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」が配信される。なお、各作品とも配信後1週間はABEMAビデオにて無料で視聴することができる。
「ノーゲーム・ノーライフ ゼロ」
配信日時：2021年1月29日（金）9:30～ / 16:50～ / 24:10～
配信チャンネル：アニメLIVE2チャンネル
劇場版「Fate/stay night [Heaven's Feel]」第1章・第2章 連続配信
配信日時：2021年1月30日（土）16:45～ / 22:00～
配信チャンネル：アニメLIVEチャンネル
「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」
配信日時：2021年2月6日（土）7:00～ / 15:40～ / 24:20～
配信チャンネル：アニメLIVEチャンネル