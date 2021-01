なまけもの？ 鼻？ ずっと寝てる？ SCANDALが“コアラ”の語源に迫る！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。1月25日(月)の放送では、人気コーナー「なるほど!ザ・キャッチアップ」をお届け! 今回はオーストラリアの“コアラ”の語源にまつわるクイズです。HARUNA:「なるほど!ザ・キャッチアップ」第4回目です。海外からメールを送ってくれた方のお国にまつわるクイズをスタッフが考えて、メンバーに出題していきます。これまで……エストニア、マレーシア、アルゼンチン、イタリア、ロシア、アメリカからのメールをもとに、クイズをお届けしてきました。RINA:あらためて、すごいね。一同:ほんとだねー。HARUNA:さて、「なるほど!ザ・キャッチアップ」ですが、まずはメールを紹介しましょう。<ラジオネーム:アントンさん> ※原文ママ「スキャンダルさんたち、こんばんは! 僕は26歳のオーストラリア人です。メルボルン出身ですけど、今ブリスベンに住んでいます。毎週、Spotifyで「Catch up」をちゃんと聞いていますね。少しだけ分かるのに、いつも楽しいですよ! 今はブリスベン空港で「カンタス・フレート」という会社に勤めながら大学の一年生です。大学の専攻は言語学と日本語ですけど、実際に2年間半ぐらい日本語を勉強しているんです。将来は日本に引っ越しして、翻訳者になりたいんですね。それで、毎日一生懸命頑張っています! 今年大学で日本語のプロジェクトとして「HER」という雑誌で、Scandal皆さんのパーソナルインタビューを英語に訳したことでした。RINAさんの日本語がすごく難しかったですよ(笑)! それも、TOMOさんの植物の話がめっちゃ面白くて可愛いなーと思っていましたね。あのねぇ、僕はひどい目にあっていたときは、Scandalさんの「マスターピース」という曲に本当に助かったんです。新しいことをするのは怖くて、嫌な気持ちですから、特に「弱気な自分に負けたくないよ」という歌詞のラインがめちゃくちゃパワフルなんです! とっても感動して泣いてレベルアップしたんですよね。音楽には人の心と世界を変える力があると信じています! Scandalさんがいつも素晴らしい楽曲を作ってくださってありがとうございます。来年の大阪城ホールでライブに行けるといいですね! 新しい曲を聴くのも楽しみにしています!一同:ありがとう!HARUNA:これは翻訳してないんですよ。日本語で送ってくれました。RINA:え! すごい、2年半で。HARUNA:すごいよ、絶対翻訳者になれるよ。MAMI:RINAちゃんの難しい日本語も訳せるんだからね。RINA:RINAの日本語を訳せるんだったら、誰の日本語でも訳せるって!HARUNA:そんなオーストラリアのクイズです! オーストラリアに生息している「コアラ」……さて「コアラ」とは、オーストラリアの先住民アボリジニの言葉ですが、ズバリ、その意味は何でしょうか?TOMOMI:ハイ! なまけもの!(*ブー・不正解)MAMI:動物(*ブー)。TOMOMI:眠い(*ブー)。HARUNA:鼻(*ブー)。スタッフ:これは難しいです。「なになにをなになに」という文章なんです。RINA:文章なんや……。TOMOMI:笹を食べる!(*ブー)MAMI:……それ、パンダじゃない?TOMOMI:あ、そうか。ユーカリを食べる(*ブー)。HARUNA:ゆっくり歩く(*ブー)。TOMOMI:ずっと寝てる(*ブー)。RINA:やさしくハグする(*ブー)。MAMI:木をつかむ(*ブー)。RINA:かわいい顔(*ブー)。MAMI:ひとつ質問! 私たちが知っているコアラにまつわる行動ってこと?スタッフ:そうですね。TOMOMI:長い腸を使って毒素を分解する。HARUNA:コアラにめちゃくちゃ詳しいやん!スタッフ:もう1回言ってください。TOMOMI:長い腸を使って毒素を分解する。スタッフ:あー、でも、ちょっと近くなってきました。HARUNA:身体のことなの?RINA:身体のことなんや。ユーカリは入ってる?スタッフ:入ってないです。RINA:食べて消化する(*ブー)。スタッフ:いいところまできました。以下、まだまだ続く……。* * *ということで、知ってるようで知らない「コアラ」の語源。なかなかの難問です。正解は、音声サービス「AuDee」でチェックしてみてください!▶▶この日の放送内容を「AuDee(オーディー)」でチェック!----------------------------------------------------スマホアプリ「AuDee(オーディー)」では、スペシャル音声も配信中!★ダウンロードはこちら→https://audee.jp/about----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056