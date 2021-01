Mrs. GREEN APPLE・大森元貴 TXTへの提供楽曲「Force」制作裏話

Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。韓国の5人組ボーイズグループ・TOMORROW X TOGETHERに提供した楽曲「Force」について語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」1月26日(火)放送分)大森:今日の授業は、テレビ朝日系列で放送されているアニメ『ワールドトリガー』2ndシーズンの主題歌になっているTOMORROW X TOGETHER先生、通称TXTの「Force」という曲についてやっていきます。みなさん聴いてくれたかな? すごくクールな曲になってると僕は自分で作っておいて思うんだけど、みなさんどうでしょうか?TOMORROW X TOGETHERさん、本当に前から大好きなんです。それこそ「9 and Three Quarters (Run Away)」も大好きでずうっと聴いていまして。TXTのミニアルバム聴いたりBTSさんも大好きなんですけど、その流れでお話をいただいて「おー、これはとんでもない話だぞ」と思って。ましてやそれが『ワールドトリガー』の主題歌になるということで……実は、『ワールドトリガー』をいままで読んだことがなくて、漫画をワーって買って読んじゃったんだけど。僕は迅さん推しです……。まず『ワールドトリガー』の世界観とTXTが持ってる世界観の共通項って、すごく大きいところ、コアな部分にあると思っています。まずTXTさんっていうのは……なんていうのかな? ファンタジーなんだけど、少年? 青年? の心が持つ……魔法が解けてしまうことに対してのモヤモヤっとした気持ちとか、夢を見ているときのキラキラした感じとかの入り混じり方が大好きで。すごくダンスもお上手ですし……お上手って僕が言うとあれですけど(笑)。そこで僕が楽曲を書くってなったときに……TXTのファンなので、僕が思い描く“こう歌ってくれたらいいなぁ”とか、“こういう曲を聴いてみたいなぁ”という目線で書いていったのが、ぶっちゃけ正直なところなんですけども。ラップっぽいところとか、リフレインみたいなところとか……そもそも洋楽とJ-POP、J-ROCKっていうんですか? アニメの主題歌っていうのもあるし、そこの全部のいいとこ取りができたらいいな、っていうことで書いていきましたね。まあ日本詞は……『空前絶後』とかちょっと難しいんじゃないかなと思いながらも、“いや聴いてみたい!”と思って書かせてもらいました。とにかく自分のグループとは、サウンド感、重厚感含めてギターのサウンドだったりも、違う感じを意識してみたりもしたし……。あと、僕ハモリ歌ってますね。「あれ? これ、もしかして大森の声なんじゃないかしら?」って気づいた方はさすがだな、と思います。大森:いやー、かっこいいですね! いつもの僕の楽曲とはまた違った形で、面白い色を持っているので。僕もいつかメンバーの方々にも会えたらいいな、って思います。僕がオススメしている「Run Away」も聴いてみて!今回紹介した「Force」は、TOMORROW X TOGETHERの日本1stアルバム『STILL DREAMING』(1月20日リリース)に収録されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/