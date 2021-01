「これといった趣味がない」10代女子のお悩みに、見つけるためのアドバイス

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。1月26日(火)は、『掲示板逆電』をテーマに放送。番組の掲示板に届いた書き込みから、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が気になるものを取り上げ、電話をつないでリスナーから直接話を聞きました。そのなかから、高1の女性リスナーとのやり取りを紹介します。さかた校長:我が校のウェブサイトには、学校掲示板という自由に何でも書き込める掲示板があります。今の気持ちだったり嫌なことだったり楽しかったことだったり、いろんなことを書き込んでもらっています。こもり教頭:なのでこの学校では、学校掲示板のことを“ウェブの中の教室”と呼んでいます。さかた校長:学校掲示板のたくさんの書き込みの中から、俺たち2人が「話を聞いてみたい!」と思った生徒に電話をしていく授業、それが『掲示板逆電』です!(16歳女性)こもり教頭:もしもし! 書き込みを読ませてもらったんだけど、『趣味を紹介する授業』ってどういうものなの?リスナー:担任の先生がみんな趣味を知りたかったというのと、高3になったら書くことになる調査票の練習で書いたんですけど……趣味が何も思いつかなくて、1時間かかっても何も書けませんでした。こもり教頭:周りの友達はどうだったの?リスナー:映画とか絵を描くこととか書いていて、早い子だと15分くらいで提出していました。さかた校長:いままでに、ハマったものとか好きになったものとかないの?リスナー:けっこうあるんですけど……小学校のときに『スプラトゥーン』というゲームに1年くらいハマっていたんですけど、中学進学と同時にやめてしまったんです。勉強についていけなくて。こもり教頭:やっている時間が見つけられなくなっちゃったんだね。そのほかには……読書とかは?リスナー:1回漫画にもハマったんです。さかた校長:え? 漫画なんて永久にハマれるだろ?! 何が好きなの?リスナー:『からかい上手の高木さん』という漫画が好きで……。さかた校長:面白いよね!リスナー:はい。漫画を10巻くらい持っているんですけど、飽きてしまって……。こもり教頭:ちょっと飽き性チックなところはあるの?リスナー:そうですね。こもり教頭:なるほどね……そもそも、趣味を持つのって大事だと思います?さかた校長:無理くりに作らなくてもいいと思うけど……。俺も漫画が好きだし、音楽やお笑いも好きだけど……趣味の良い所って友達が増えるのよ。今、お前と『からかい上手の高木さん』の話をしようと思えばできるし、年齢とか関係なくひとつ共通のテーマがあるだけで急にしゃべれるんだよね。友達を作るきっかけに、趣味はめちゃくちゃいいと思うよ。リスナー:はい。こもり教頭:あの……実は俺も、高校生のときは趣味がなかったの。俺もこの授業があったら書けないと思う。今はコーヒーが趣味なんだけど、この趣味に出会ったことでいろんな人ともつながって、自分を表現するひとつのツールになったんだよね。リスナー:はい。こもり教頭:でもこの趣味に目覚めたきっかけは、先輩からの押し付けなのよ。さかた校長:そんなハッキリ言っちゃって大丈夫?!(笑)。こもり教頭:うん。コーヒーがすごく好きな先輩がいて、「お前もコーヒーやれ!」って誕生日のプレゼントにコーヒーを作るセットを一式くれたの。「そこまでやられたらやるしかないなぁ」と思って始めたら、それが趣味になっちゃって。俺も飽き性なんだけど、人から薦めてもらったり、やらなきゃいけない環境で義務的に始めたものが趣味につながることもあるんだよね。リスナー:はい。こもり教頭:「趣味を見つけよう!」と思うよりは、流行っているものや、友達がハマっているものをやってみる……ということでも、意外と趣味が見つかるから。さかた校長:うん。こもり教頭:その上で、自分に合った趣味が見つかるといいなぁと思うよ。リスナー:はい。ありがとうございます。(17歳男性)さかた校長:ベーグルってハードル高くない?!こもり教頭:でも、俺も家にホームベーカリーがあって、食パンとか作ってた時期ありますよ。さかた校長:でもイースト菌から迷わない?!こもり教頭:スーパーに売ってますよ。さかた校長:“菌”がどういう状態で売っているの?!こもり教頭:粉! 粉! 粉!さかた校長:粉なの?! ……ごめん。悩んでいる間にご飯食べちゃうわ。こもり教頭:(笑)。俺はアリだと思うけどね。さかた校長:たしかに、焼き立てのパンはめちゃくちゃうまいね!(18歳女性)こもり教頭:いいね! たしかに、SCHOOL OF LOCK! を月曜から金曜まで2時間聴いていたら、相当マニアックな趣味だぞ(笑)。さかた校長:俺も高校のときの友達でラジオが趣味のヤツが1人いたんだけど、いまでもラジオの話をするからね。ラジオは最高の趣味だよ。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/