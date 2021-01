Awesome City Club、菅田将暉と有村架純W主演映画のインスバイア楽曲配信

Awesome City Clubが、2021年2月10日に発売する最新アルバム『Grower』より収録曲「勿忘」を公開した。



3rdフルアルバム『Grower』は、前作の『Grow apart』の続編として制作された作品。タイトルには、前作「Grow apart」でそれぞれ成長したAwesome City Clubが今度はその成長の証を聴いてもらえる人たちに伝えていく、という意味が込められている。また、前作から一緒に作業をしてきた久保田真悟(Jazzinpark)、ESME MORI、永野亮(APOGEE)に加え、新たに永井聖一、Curly Giraffe、HIKARI、TOSHIKI HAYASHI(%C)をアレンジャーとして迎え、ビジュアル面では木村豊(Central67)が前作同様参加し、アーティスト写真から配信シングル、アルバムまでのビジュアルをプロデュースしている。



また、2021年1月27日には収録曲「勿忘」の配信もスタート。1月29日に全国公開の菅田将暉、有村架純初のダブル主演映画『花束みたいな恋をした』の特報やTVCMで使用されるインスパイアソングとして制作された楽曲である。同日21時には、『花束みたいな恋をした』の制作スタッフが担当した「勿忘」のMVもYouTubeにてプレミア公開される。





<配信情報>



Awesome City Club

『勿忘』



配信日:2021年1月27日(水)

配信URL:https://ACC.lnk.to/wasurena



「勿忘」MVプレミア公開

公開日:2021年1月27日(水)21:00〜

公開URL:https://www.youtube.com/watch?v=zkZARKFuzNQ&list=PLrHcJ6S2wWLP5XFEb0zUngbRVPeqx6Dt2&index=1



<リリース情報>







Awesome City Club

3rdアルバム『Grower』



発売日:2021年2月10日(水)

【CD+Blu-ray+スマプラ】

価格:5500円(税抜)



【CD+スマプラ】

価格:2900円(税抜)

=CD収録曲=

1. 勿忘

2. tamayura

3. Sing out loud,Bring it on down

4. ceremony

5. 湾岸で会いましょう feat.PES

6. 記憶の海

7. Nothing on my mind

8. Fractal

9. 僕らはこの街と生きていく

10. 夜汽車は走る



=BD収録内容=

「Welcome to Awesome City - We are in our house -」

1. Heart of Gold

2. クリエイティブオールナイト

3. おなじ話

4. ブルージー

5. what you want

6. 青春の胸騒ぎ

7. but xxx

8. タイムスペース

9. ceremony

10. 最後の口づけの続きの口づけを

11. Okey dokey

「Welcome to Awesome City」MAKING MOVIE



Awesome City Club Official HP:https://www.awesomecityclub.com/