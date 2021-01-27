BAND-MAID「After Life」MV公開&YouTubeチャンネル総視聴回数1億回突破

BAND-MAIDが、メジャー4thアルバム『Unseen World』より収録曲「After Life」のMVを公開した。
「After Life」のMVは、メイドカフェを舞台に、彼女たちの原点でもあるメイド姿の登場人物が暴れまわる、迫力あふれる作品。あいみょん「朝陽」などのMVも手掛けた新進気鋭の映像作家Pennackyが監督を務めた。
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また、2013年10月に開設したBAND-MAIDのオフィシャルYouTubeチャンネルの総視聴回数が1億回を突破。コメント欄には、世界中のご主人様・お嬢様（BAND-MAIDファンの呼称）からのコメントが集まっている。
＜ライブ情報＞
BAND-MAID
「ONLINE OKYU-JI」
配信日：2021年2月11日（木・祝）
時間：17時開演（日本標準時JST）
詳細：https://bandmaid.tokyo/contents/398790
「BAND-MAID ONLINE OKYU-JI（Dec. 13, 2020）」
配信日時：2021年3月13日（土） 23:59まで
詳細：https://bandmaid.tokyo/contents/376042
「BAND-MAID ONLINE OKYU-JI （July 23, 2020）」
配信日：2021年2月28日（日） 22:00まで
詳細：https://bandmaid.tokyo/contents/376043
BAND-MAID OFFICIAL HP：https://bandmaid.tokyo
BAND-MAIDが、メジャー4thアルバム『Unseen World』より収録曲「After Life」のMVを公開した。