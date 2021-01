東映レトロソフビコレクションでキカイダー集中発売！

メディコム・トイがプロデュースするソフビのシリーズ、東映レトロソフビコレクションで『人造人間キカイダー』のアイテムが一挙に4点、リリースされる。



実は今回の集中リリースは特別な企画ではなく、各アイテムのタイミングが諸般の事情で偶然一致しただけである。企画なら目玉にするであろうキカイダーそのものがないのは、意図的な集中ではないためだ。

(C) 石森プロ・東映



ジロー(ヘルメット Ver.)、ハカイダー(ハカイダーショット Ver.)& ハカイダー ミニソフビ、プロフェッサー ギル、アンドロイドマン/メディコム・トイ/(左から)8800円+税、1万円+税、7800円+税、7800円+税/2021年6月発送予定/東映特撮作品のヒーローや敵キャラクターをレトロソフビ化する東映レトロソフビコレクションの新作。『人造人間キカイダー』より、キカイダーに変身するジロー、キカイダーのライバルであるハカイダー、秘密結社ダークの首領プロフェッサー ギル、ダークの戦闘員アンドロイドマンをレトロソフビ化。各全高約24センチ。

「ハカイダー(ハカイダーショット Ver.)& ハカイダー ミニソフビ」のみ、大小2体セットになっている。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年1月24日(日)00:00から2021年2月28日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



メディコム・トイでは『人造人間キカイダー』以外のソフビもリリース・プロデュースしている。ここではそれらの新製品情報をお届けしよう。



(C) 石森プロ・東映



ミミズ男、ショッカーライダーNo.2/メディコム・トイ/7800円+税(左)、8800円+税(右)/2021年6月発送予定/こちらも東映レトロソフビコレクションの新作。『仮面ライダー』からショッカー怪人と、いわゆる「にせライダー」の2人目をレトロソフビ化している。各全高約24センチ。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年1月24日(日)00:00から2021年2月28日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



TM & (C) TOHO CO., LTD.



ゴジラ(ゴジラ2000ミレニアム版)/メディコム・トイ/1万2000円+税/2021年4月発送予定/映画『ゴジラ2000 ミレニアム』のゴジラを、ソフビ作家安楽安作がレトロソフビ化。全高約26センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログにて2021年1月24日(日)00:00から2021年2月10日(水)23:59まで申し込みを受け付け、抽選販売。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



(C) カラー



ソフビ エヴァンゲリオン初号機、ソフビ エヴァンゲリオン初号機(夜間戦闘版)/メディコム・トイ/各9000円+税/2021年6月発送予定/映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』より、エヴァ初号機をレトロデフォルメでソフビ化。各全高約25センチ。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年1月24日(日)00:00から2021年2月28日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



(C) ゆでたまご



キン肉マン(青KNスーツVer.)、キン肉マン(オカマラスの巻Ver.)/発売元:ファイブスタートイ、販売元:メディコム・トイ/各8000円+税/2021年2月発売予定/漫画『キン肉マン』の主人公キン肉マンをレトロデフォルメでソフビ化。デビュー作に登場した白パンツ姿と、王位争奪編のKNスーツが再現されている。各全高約25センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログにて2021年1月24日(日)00:00から2021年2月10日(水)23:59まで申し込みを受け付け、抽選販売。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



(C)Go Nagai / DynamicPlanning



SFS 獣神サンダー・ライガー(赤×緑版)/発売元:イングラム、販売元:メディコム・トイ/8800円+税/2021年5月発送予定/伝説的なプロレスラーなどをレトロソフビ化するソフビ・ファイティングシリーズ新作。全高約25センチ。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年1月24日(日)00:00から2021年2月28日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



(C) 0313



VAG(VINYL ARTIST GACHA)がちゃ処限定 コイチとニョンニョン/プレステージ/1回500円(税込)/2021年2月発売予定/アーティストのオリジナルソフビ中心にラインアップしたカプセルトイのミニソフビVAG(ヴァイナルアーティストガチャ)のスペシャル弾。各全高約6センチ。

浅草と大宮に店舗を持つカプセルトイ専門店がちゃ処限定発売。

(問)プレステージ www.prestage.co.jp



(C)KAE TANAKA



VAG(VINYL ARTIST GACHA)タワーレコード限定 かえちゃん/プレステージ/1回500円(税込)/2021年2月発売予定/こちらもVAGのスペシャル弾。各全高約6センチ。

タワーレコード一部店舗にて販売(渋谷店/新宿店/池袋店/名古屋近鉄パッセ店/梅田NU茶屋町店/タワーレコードオンライン)。

(問)プレステージ www.prestage.co.jp



今回のVAGは店舗限定だが、通常版のVAGも設置されている場所は限られているので、闇雲に足で探しても見つけるのは難しい。

基本的にはプレステージのHPで設置場所を確認するのがよいだろう。同名他社がいくつかあるのでパソコンやスマホでは「プレステージ カプセル」「プレステージ ガチャガチャ」で検索するとよい。





※一部の写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。



