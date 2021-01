メジャー・レイザー、ラテン音楽界の新鋭が参加した「ケロケ」MV公開

昨年10月にアルバム『ミュージック・イズ・ア・ウェポン|Music Is The Weapon』をリリースしたメジャー・レイザー。同作収録「ケ・カロ|Que Calor (feat. J. Balvin & El Alfa)」に続く最新ミュージックビデオ「ケロケ|Que Lo Que (feat. Paloma Mami)」が解禁された。



ニッキー・ミナージュ、J.バルヴィン、アニッタ、カリードら豪華ゲストが参加したアルバムからの最新MVは、ニューヨーク生まれのチリ系アーティスト、パロマ・マミを迎えたアーバン・ミュージック。ビデオは90年代を象徴するハイプ・ウィリアムズのビデオをトリビュートした、パロマの陽気なパフォーマンスにサイエンスフィクションな背景、魚眼レンズが印象的な内容となっている。



【動画を見る】メジャー・レイザー「ケロケ|Que Lo Que (feat. Paloma Mami)」のミュージックビデオ



『ミュージック・イズ・ア・ウェポン|Music Is The Weapon』にはメジャー・レイザーがワールドツアー中に出会ったアーティストが世界中から参加しており、アルバム内では合計5つもの言語で歌われている。「ケロケ|Que Lo Que (feat. Paloma Mami)」のほか、ジャマイカの期待アーティスト、シェンシアとビームを迎えた「タイニー|Tiny (feat. BEAM & Sheensea)」、インドのプロデューサー、ニュクリアとボーカリスト、ラシュミ—・カーが参加している「Marijuana (feat. Nucleya & Rashmeet Kaur)」。ブラジルのスーパースター、アニータを再び迎え、ラテン・グラミー賞にノミネートされた「レイブ・デ・ファべーラ|Rave de Favela (feat. MC Lan & Anitta)」、そして同じくブラジルからはアフリカ・ツアーで出会ったのがきっかけというミスター・イージーが3年ぶりとなるコラボで、ナイジェリアのK4moとニッキー・ミナージュと共に参加したアフロビートに影響を受けた「オー・マイ・ゴッド|Oh My Gawd with Mr Eazi (feat. Nicki Minaj and K4mo)」。そしてJ.バルヴィンとエル・アルファを迎え大ヒットを記録した「ケ・カロ|Que Calor (feat. J. Balvin & El Alfa)」と、世界中のアーティストの素晴らしいサウンドが集結した究極のショーケースとなっている。



メジャー・レイザーはディプロ、ウォルシー・ファイア、エイプ・ドラムスからなるグローバル・ダンス・トリオ。グループ名の由来はフィクションのメイン・キャラクターであるレイザー大佐から取っている。片腕のジャマイカのゾンビ戦争の部隊員で、音楽で世界を自由に、というメジャー・レイザーのミッションを表現している。『ミュージック・イズ・ア・ウェポン|Music Is The Weapon』はメジャー・レイザーにとってまさに完全なるグローバル進出のハイライトとも言えるだろう。



<INFORMATION>



「ケロケ|Que Lo Que (feat. Paloma Mami)」

メジャー・レイザー&パロマ・マミ

ダウンロード/ストリーミング:

https://MajorLazerJP.lnk.to/QueLoQuePu



『ミュージック・イズ・ア・ウェポン|Music Is The Weapon』

メジャー・レイザー

好評配信中

ダウンロード/ストリーミング:

https://MajorLazerJP.lnk.to/MusicIsTheWeaponPu



収録曲

1. Hell and High Water (feat. Alessia Cara)

2. Sun Comes Up (feat. Busy Signal & Joeboy)

3. Bam Bam (feat. French Montana & BEAM)

4. Tiny (feat. BEAM & Sheensea)

5. Oh My Gawd with Mr Eazi (feat. Nicki Minaj and K4mo)

6. Trigger (feat. Khalid)

7. Lay Your Head On Me (feat. Marcus Mumford)

8. Cant Take It From Me (feat. Skip Marley)

9. Rave de Favela (feat. MC Lan & Anitta)

10. Que Lo Que (feat. Paloma Mami)

11. Marijuana (feat. Nucleya & Rashmeet Kaur)

12. Que Calor (feat. J. Balvin & El Alfa)



https://wmg.jp/majorlazer/