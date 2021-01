『BANANA FISH』アッシュ サングラスが数量限定で予約受付中！

通販サイト「AMNIBUS」にて「『BANANA FISH』描き下ろしイラスト アッシュ サングラス」の数量限定販売が決定、現在予約受付中だ。



「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する「AMNIBUS」の最新アイテムは、TVアニメ『BANANA FISH』をモチーフにしたサングラス。2020年10月9日~18日まで開催されたイベント「BANANA FISH POP UP SHOP in MAGNET by SHIBUYA109」のために描き下ろされたイラスト内でアッシュ・リンクスが着用するサングラスをイメージしたデザインに仕上げたものだ。



スタンダードなウェリントン型(天地幅が広く、やや丸みを帯びたスクエア系のメガネフレーム)のユニセックスタイプのため、性別を問わず幅広いスタイリングに使用することができる。 またUVカットレンズを使用しているため紫外線対策もバッチリ、イベントから普段使いまで様々なシーンで活用できるのが嬉しい。



カッコいいだけでなく、モダン(耳当て)部分には「Aslan」の文字がプリントされており、さりげなく作品とのリンクもアピール。さらに作品タイトルを施したメガネケースが付属しているのも好ポイントだ。







ファンならさりげなく使ってみたい本アイテムは数量限定販売商品なので、絶対に欲しいなら早めの予約をお勧めしたい。



(C)吉田秋生・小学館/Project BANANA FISH