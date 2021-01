お約束メンチでトラブル!?『SB69!!STARS!!』第4話あらすじ

2021年1月7日から東京MXほかで毎週木曜日放送中のアニメ『SHOW BY ROCK!!STARS!!』、その第4話の先行カット&あらすじが到着した。



『SHOW BY ROCK!!STARS!!』はサンリオ初のゲーム・アニメファン向け、音楽&バンドがテーマのキャラクタープロジェクト『SHOW BY ROCK!!』シリーズの作品。

アニメ『SHOW BY ROCK!!』『SHOW BY ROCK!!#』『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』に登場したキャラクターが一堂に会するオールスター作品だ。



第4話は1月28日(木)深夜から順次配信・放送予定。

<第4話「オレ達は深紅色のI'm JOKERで(中略)OBENTO MAGNUM」>

『DOKONJOFINGER』のメンバーはユーダス校長に『MIDICITYワールド・ワイド・ラブロックFestival』への出場を指示されていた。卒業のため音楽武者修行のためにバイトをすることになったどこゆびのメンバー。そこで彼らは深紅色のあのバンドと衝撃の再会を果たす!!

さっそくお約束のメンチを切るどこゆびだが、とんでもない出来事が起こって!?





(C)2012, 2020 SANRIO CO., LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M