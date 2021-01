こもり教頭が『SOL!』に復帰「めちゃくちゃ元気です！」

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。1月25日(月)の放送では、新型コロナウイルス感染のため18日(月)よりお休みしていたパーソナリティのこもり教頭が復帰しました。元気な声で登場し、休んでいる間放送を支えたさかた校長ととーやまおじさん(元校長)に感謝を伝えました。◆こもり教頭が復帰!さかた校長:こもり教頭が新型コロナウイルス感染ということで、先週1週間SCHOOL OF LOCK! をお休みしていました。俺も大事をとってリモートで授業をお届けしたんだけど、こもり教頭は無症状で……定期的にPCR検査を受けている中で陽性になったということで。俺も電話で話して体調的には問題ないということだったんだけど、本日PCR検査の結果が陰性だったということで、本日よりリモートですがSCHOOL OF LOCK! に復帰するぞ!こもり教頭:ただいまー! 帰ってきたぞー!さかた校長:おかえりーー! 教頭の声が聞こえているよー!こもり教頭:嬉しすぎるよー!さかた校長:生徒のみんなも待ち望んでいたと思うよ。こもり教頭:みんな、ありがとう!さかた校長:それで、体調のほうは大丈夫なの?こもり教頭:大丈夫です! すーごい、バッチリ! めちゃくちゃ元気です。さかた校長:リモートの画面で見ても、めちゃめちゃ元気だわ。めっちゃ笑顔だし(笑)。先週の放送は聴いていたの?こもり教頭:バッチリ聴いていましたよ。校長がリモートになって先代の校長が来てくださって、自分が生徒だったころの気持ちにもなりましたし、いろいろと感じる1週間でした。さかた校長:本当に激動の1週間だったんだけど……生徒たちも本当に心配していたから。学校掲示板にも、教頭を心配する声がたくさんあったし。こもり教頭:見ました! 自宅療養していて、SNSなどでの僕からの発信は、一旦お休みしていたんです。でも生徒たちが掲示板で僕のことを心配してくれていたり、ほかにもいろんな書き込みを見て、1週間でしたけど大切な時間だったんだなと思いました。感じることはいっぱいありましたね。さかた校長:うん。教頭の生の声を聴けて、生徒たちも安心したと思うけど……本当に嬉しいよ。こもり教頭:嬉しすぎて、感情の起伏が……(笑)。いままで、どうやってしゃべってたっけ? という感じです(笑)。さかた校長:ぜひ、ありのままでしゃべってもらいたいと思います!◆とーやまおじさんも登場!さかた校長:あれ? ちょっと待って……いるぞ!こもり教頭:まさか……?!とーやまおじさん:え~……場違いなのは、重々承知しております。こもり教頭:いやいや!とーやまおじさん:え~……半蔵門の生放送教室に来ちゃいました。もう一度言います。場違いなのは重々承知しております……。こもり教頭:そんなことないですよ!さかた校長:ちょっと待ってください! 俺たちがリモートなのに?!とーやまおじさん:うん……(笑)。こもり教頭から陰性という報告は受けたんだけど、ギリギリまでどうなるかわからないから、一応スタンバイしといたわけ。でも、どう考えても入っていく空気じゃねーな……と思って、踵を返して帰ろうかと思っています。こもり教頭:いやいやいや……!さかた校長:いやでも先週1週間、本当に元校長改めとーやまおじさんの(ピンチヒッターの)お陰で、なんとか乗り越えられました。本当にありがとうございます!こもり教頭:本当にありがとうございます。とーやまおじさん:いやいや! それは校長がいて職員(スタッフ)がいて、生徒、アーティスト講師のみなさんとかがいてこそ成り立っているから。そんな俺は別に……そんな、大丈夫です。さかた校長:これは、こもり教頭からも一言あるんじゃないの?こもり教頭:僕からはもう感謝しかないです。ありがとうございました……おじさん(笑)。さかた校長:“おじさん”呼びが慣れてないな(笑)。とーやまおじさん:(笑)。じゃあ……俺も今日来ちゃったけど、どうしたらいいんだろう?さかた校長:まさかだけど……今日限定、3人でいきましょう!この日は「SCHOOL OF LOCK! への報・連・相!」をテーマに放送。以前の放送で、“部活の友達とケンカをして孤立している”という悩みを打ち明けた中2の女性リスナーからは、“友達と仲直りした”という報告を、中3の男性リスナーからは、“隣の席の女の子に告白したい”という相談を3人で受けました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/