河村隆一が明日1月27日にニューアルバム「BEAUTIFUL LIE」をリリース。本作、そして昨年7月に発表した2枚のアルバム「Close to you」「Account of a dream」が、2月10日にストリーミングサービスおよび主要ダウンロードサービスにて配信されることが決定した。

「BEAUTIFUL LIE」は、2019年8月に行われたチャリティーイベント「Children of the New Age ~新時代の子供達へ~」のライブを経て、参加ミュージシャンの音楽性やレベルの高さに感銘を受けた河村が各々が持つ独自の世界観で楽曲を作ってもらい、自身が歌うとどのような化学反応が起こせるのか、またその楽曲たちの中で自分の存在感をどれだけ示せるのかという思いで制作されたアルバム。INORAN(LUNA SEA)、栄喜(ex. SIAM SHADE)、GEORGE(LADIESROOM)、足立祐二、葉月(lynch.)、マオ(シド)、明希(シド)、葉山拓亮、福田真一朗、菰口雄矢といった面々が楽曲提供者として名を連ねている。本日1月26日には本作の配信に先駆け、河村が作詞、福田が作曲、葉山が編曲を手がけた「Beautiful Lie」が配信リリースされた。

アルバム3枚の配信リリースを記念して、Apple Musicではライブラリへの追加予約をし、応募した人の中から抽選で10名に直筆サイン入りポートレートが当たるプリアドキャンペーンがスタート。キャンペーンの応募期間は本日から2月9日までとなっている、参加方法の詳細は河村のオフィシャルサイトや新星堂のTwitterアカウント(@SHINSEIDO_voice)にて確認を。

河村隆一「BEAUTIFUL LIE」収録曲

01. 奇跡の地図

[作詞:マオ / 作曲・編曲:葉山拓亮]



02. Beautiful Lie

[作詞:河村隆一 / 作曲:福田真一朗 / 編曲:葉山拓亮]



03. Purple Sky

[作詞:河村隆一 / 作曲:御恵明希 / 編曲:葉山拓亮]



04. In Pain

[作詞:河村隆一 / 作曲:栄喜 / 編曲:葉山拓亮]



05. Sing To You

[作詞:河村隆一 / 作曲:INORAN / 編曲:INORAN、葉山拓亮]



06. Whisper To Me

[作詞:河村隆一 / 作曲:葉月 / 編曲:葉山拓亮]



07. Moon Walker

[作詞:河村隆一 / 作曲:足立祐二 / 編曲:葉山拓亮]



08. 最後の嘘

[作詞・作曲・編曲:葉山拓亮]



09. I Want To Be Here Forever

[作詞:河村隆一 / 作曲:菰口雄矢 / 編曲:葉山拓亮]



10. ONLY YOU CAN (COMPLETED ME)

[作詞・作曲:George / 編曲:葉山拓亮]