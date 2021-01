折坂悠太、月9ドラマ主題歌収録の新作ミニアルバム『朝顔』リリース

シンガーソングライター折坂悠太が、2021年3月10日に新作ミニアルバム『朝顔』をリリースする。



鳥取県出身、幼少期にロシアやイランに住んでいた経歴を持つ異色のシンガーソングライター・折坂悠太。最新ミニアルバム『朝顔』には、フジテレビ月9枠の上野樹里主演ドラマ『監察医 朝顔』の主題歌「朝顔」など収録。2011年の東日本大震災後を背景に描かれたこのドラマ作品において、震災から10年、新型コロナウイルスが猛威を振るい未だ混乱が続く中、本楽曲は夜明けを願う希望の歌に仕上がっている。



ミニアルバム『朝顔』初回盤には、折坂裕太初のライブ映像作品でもあり、2020年12月31日に生配信されたライブ映像「KEEP ON FUJI ROCKIN Ⅱ ~On The Road To Naeba 2021~/折坂悠太(重奏)」の模様をDVDにてノーカット全9曲が収録される。



・折坂悠太コメント

楽曲「朝顔」の中でくりかえされる「願う」という言葉は、私が歌うことの本質です。その本質に忠実な歌を4曲おさめました。夜明けを待つ人の元へ、このCDがとどきますように。





<リリース情報>



折坂悠太

ミニアルバム『朝顔』



発売日:2021年3月10日(水)

【初回盤(CD+DVD)】

価格:3500円(税抜)



【通常盤(CDのみ)】

価格:1500円(税抜)

=CD収録曲(初回・通常共通)=

朝顔(フジテレビ系月曜9時枠ドラマ「監察医 朝顔」主題歌)

含む 全4曲収録予定



=初回盤限定DVD収録内容=

2020年12月31日に行われた配信ライブ「KEEP ON FUJI ROCKIN Ⅱ ~On The Road To Naeba 2021~/折坂悠太(重奏)」の模様を全編ノーカットで収録(収録分数:約50分予定)

・収録予定

1.みーちゃん

2.悪魔(新曲)

3.坂道

4.朝顔

5.心(新曲)

6.トーチ

7.炎(新曲)

8.春

9.芍薬