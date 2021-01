『WAVE‼︎』ユニットCDジャケ写公開！イベント情報も到着

テレビ東京他で放送のTVアニメ『WAVE!!~サーフィンやっぺ!!~』のED主題歌(ユニットver.)や劇場三部作ED主題歌などが収録される、2021年2月24日(水)発売の3タイトル『BEAT BLUE BEAT』(歌:オオアライトライ)、『波の向こう』(歌:mmm)、『Alone with …』(歌:Proud of Surf Junkie)のジャケット写真、オリジナル店舗特典、試聴動画が公開。さらに、CDやBlu-ray(初回特典)に封入となるイベントチケット優先抽選申込券のイベント情報が発表された。



『WAVE!!』は、サーフィンを題材にしたメディアミックスプロジェクト。原作は、乙女向けコンテンツ『B-PROJECT』などを手掛けるMAGES.(LOVE&ART)で、主人公 ”陽岡マサキ” が、転校生 ”秋月ショウ” と出会い、サーフィンにのめり込んでいく男子たちのオリジナル群像ドラマだ。



この度公開されたCDジャケットは、キャラクター原案であり人気イラストレーターのさらちよみ描き下ろしイラスト。各ユニットの個性があふれる美しいジャケットとなっている。



CDは、初回生産限定盤と通常盤の2種類。初回生産限定盤には、さらちよみ描き下ろしジャケットイラストのキャラクター缶バッジがランダム封入され、アニメ『WAVE!!~サーフィンやっぺ!!~』としては初となるイベント『「WAVE!!~サーフィンやっぺ!!~」~Show must go on!!~』のチケット先行抽選応募券が封入される。



また、楽曲の試聴もYouTube『WAVE!!』公式チャンネルにて公開。ぜひアニメと合わせて楽曲も楽しんでほしい。



そして、イベント『「WAVE!!~サーフィンやっぺ!!~」~Show must go on!!~』の情報が一部公開。昼・夜2回公演を予定しており、前野智昭、小笠原仁、中島ヨシキ、佐藤拓也、白井悠介、土岐隼一、岡本信彦、森久保祥太郎が出演する。

豪華メインキャスト8名が揃う初めてのイベントに乞うご期待!



これからまだまだ大きな波を起こしていく『WAVE!!~サーフィンやっぺ!!~』に引き続き注目だ。



(C)MAGES./アニメWAVE!!製作委員会