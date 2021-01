スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』(グルミク)がンティングアクションゲーム『モンスターハンター』シリーズとのコラボイベント第2弾を開催中。

『D4DJ Groovy Mix』×『モンスターハンター』

現在『グルミク』にてコラボイベント&ガチャ「繋ぎ手たちは導かれ~後編~」を開催。今回は、Peaky P-key(ピーキーピーキー)の単独イベント。Peaky P-keyの4人がモンスターハンターの装備で登場する。前回イベントに引き続き、リズムゲームがレイドバトル形式で遊べる仕様となっている。イベントは2月2日20:59まで。

また、「繋ぎ手たちは導かれ~後編~」ガチャも同時開催される。さらにモンスターハンターとのコラボ楽曲「MHWメドレー3 歴戦王MIX」「禁断の地へと誘う獣らの囁き(kors k × skydelta REMIX)」「継がれる光(Rasmus Faber × fumou REMIX)」が実装。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.