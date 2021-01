「不合格を経験して絶望から抜け出せない…」法学部を目指す高3女子の“悩み”

いよいよ受験シーズン到来。10代のためのラジオのなかの学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」では、毎週金曜日に受験生と電話をつなぎ、その意気込みや悩みを聞くコーナー「応援部 宣言メイト supported by カロリーメイト」をお届けしています。1月22日(金)の放送では、さかた校長と2代目校長・とーやまおじさんが、“人生で初めて不合格を経験して、絶望感から抜け出せない”という生徒にエールを送りました。このコーナーでは、頑張っている受験生を応援すべく、受験にまつわる宣言「宣言メイト」を募集しています。“夢に一歩近づくために、絶対にあの大学に合格します!”……そんな生徒の志望校への想いに、さかた校長とこもり教頭が直接話を聞き、受験生の後押しとなるように、精一杯、背中を押していきます。今回は、こもり教頭に代わり2020年3月まで校長をつとめていた、とーやまおじさんと一緒にお届け!【リスナーの宣言:人生で初めて“不合格”を経験して、絶望感から抜け出せられません。もう一度自分を信じて、絶対に合格を掴み取りたいです!】(静岡県 女性 高校3年生)さかた校長:“初めて不合格を経験した”っていうことは、もう試験を受けたっていうこと?リスナー:そうですね。昨年の12月に受けて、クリスマスの日に不合格がわかりました。さかた校長:クリスマスにかぁ……。とーやまおじさん:それまではずっと合格できていたから、なおさらこの不合格がデカいってことか。リスナー:はい。高校受験のときは、作文と面接だけで終わる推薦入試で、内容も結構簡単だったのでパンパンと受かっちゃって。さかた校長:その(不合格だった)学校は第一志望なの?リスナー:いえ、滑り止めなんですけど、地元ではかなり人気のある大学なんですよ。それで“奨学金入試”というものだったので、“県内トップ3の進学校レベルの学力がないと受からない”って書いてあって。ただ、そのことを合格発表日前日のクリスマスイブまで知らなくて……。さかた校長:“レベルが高い”っていうことを、全部終わった後に知っちゃったんだな。初めて不合格を経験して、気持ち的にはどうだった?リスナー:パニックと言うか、合格する未来しか想像していなくて……絶望感とか悔しさとか悲しさとか、わけもわからず1日中ずっと大泣きしたり、何度も八つ当たりをしたり……感情が大爆発した感じでした。さかた校長:そうか。そんな気持ちになったのは人生で初めて?リスナー:はい。さかた校長:それぐらい、きみのなかですごい大事な1日だったんだね。リスナー:はい。とーやまおじさん:自分なりに、その気持ちとは何とか向き合ったわけでしょ? どのように向き合って、今どういう状態にたどり着いているの?リスナー:ある日、親が観ていたテレビ番組に、たまたま好きなアイドルが出ていて、“おっ”ってなって私も食らいついて観ていたんですよ(笑)。それで気を取り直して、翌日から“なんじゃそれ”みたいな感じで収まりました。さかた校長:じゃあ、ちょっと元気にはなっているのかな?リスナー:はい!とーやまおじさん:自分なりの気持ちとの付き合い方がしっかりあるのは、でかいんじゃない?リスナー:はい。ーーちなみに、リスナーの第一志望は立命館大学の法学部なのだそう。さかた校長:うわ! そこはレベルが高いぞ!とーやまおじさん:なんでそこに行きたいの?リスナー:まず、将来は法律を勉強したくて、最近は“法科大学院に行きたい”っていうのも考えています。あとは私が大の特撮ファンで、撮影所が京都にあるので“そこに住みたい”っていう……(笑)。とーやまおじさん:静岡から京都に! いい夢だね!* * *さかた校長:第一志望の試験はいつなのかな?リスナー:2月1日(月)です。さかた校長:もう2週間きっているね。ぶっちゃけ、今1番の悩みはなに?リスナー:過去問を解いているときに、正答率が4~5割ぐらいしか取れなくて。その後「具体的な解決策」というところに、いつも(解いた)感想とかを書いているんですけど、そこに否定的な感情しか出てこなくて。“人生終わった”とか“もうムリ”とか、そういうことしか書けなくて、いい言葉が書けないと言うか……。とーやまおじさん:しっかり力はあるのに、12月の想いにいまだに引っ張られてしまっているから、今も自分の能力を発揮できないってことか。リスナー:そうなりますね。とーやまおじさん:そして、(次の試験が)すぐやってくるわけだもんね。リスナー:はい。さかた校長:でも、勉強はしっかりやってきたわけでしょ?リスナー:やってきました! 1日5~8時間。さかた校長:めちゃくちゃやってる! だから、あとは気持ちの面なんだな。ーーそんなリスナーのために、さかた校長がカロリーメイトにメッセージを書くぞ!さかた校長:やっぱり“受かる”“大丈夫”と思っていた分、(不合格は)めちゃめちゃつらかったと思うんだよ。俺も人生を生きたなかで、絶望して“もう何もできないんじゃないか”って思うことがあったんだけど、そんなときにふと気づいたのは“あきらめきれなかったこと”なんだよね。“絶望する”ってマイナスな感情だと思うけど、それって、あきらめきれていないから出てくる感情なんだよ。あきらめていたら、たぶん何とも思っていないし“もういいや”ってなっちゃっている人もいるけど、きみは心の底から“悔しい”“悲しい”って大泣きをして“あきらめきれない”って思った。それは、すごい根っこのところに“絶対に受かってみせる”っていう強い意志があると思うんだよな。きみが小学1年生の頃から大好きな特撮ヒーローは、逆境だったりピンチのときにカッコよく勝利をつかんだと思うのよ。だから、きみのなかのあきらめきれない夢に向かって、ヒーローみたいに勝利を掴み取って欲しい!リスナー:はい!さかた校長:じゃあ最後に、今の気持ちでも宣言でもいい。聞かせてもらってもいい?リスナー:はい! まずは、過去問の感想を書くときにいい言葉が書けられるように頑張りたいと思います!さかた校長:よく言った! 大丈夫だ、自分を信じて頑張れよ!!リスナー:ありがとうございます!校長、教頭からエールを希望する受験生は、番組特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/2020/jyuken/#sengen)のメールフォームから応募してください。毎月5名に“SCHOOL OF LOCK! スペシャルBOX”に入ったカロリーメイトと、校長・教頭の音声メッセージ付きチェキをプレゼントいたします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/