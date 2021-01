円神が昨日1月24日にオンラインショーケースイベントを開催した。

円神はサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の練習生だった宮里ソル、A.rik、中本大賀、瀧澤翼、山田恭、草地稜之、中林登生、中谷日向、熊澤歩哉の9名によるステージクリエイトプロジェクト。2020年12月に東京・東京国際フォーラム ホールCと大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで1stステージ「nonagon(ノナゴン)~始まりの音~」を行った。さらに円神はユニバーサルシグマ内に新レーベルnonagon recordsを設立し、2月10日に1stシングル「Say Your Name / ENJIN」をリリースする。これを記念して、シングルのメンバーソロ盤をタワーレコードオンラインで予約した人を対象にショーケースイベントを実施した。

1曲目は舞台「nonagon(ノナゴン)~始まりの音~」のテーマ曲であり、キャッチーなダンスが印象的な「ENJIN」。9人はさわやかなメロディに乗せて、悔しい思いをした過去を超えて、仲間と出会い、みんなで道を進んでいく思いを歌い上げた。1stシングルリリースを控えて、中本は「ここからやっとスタートします。初めてのシングルなので、すごくワクワクしていて、楽しみでいっぱいです」と喜びを全開に。宮里が「本当に光栄に思ってます。絶対俺たち売れような!」と意気込むと、メンバーも目を輝かせて頷いた。

さらに円神は現在放送中のテレビドラマ「江戸モアゼル~令和で恋、いたしんす。~」の主題歌「Say Your Name」を初パフォーマンス。大切な人に気持ちを伝えられないもどかしさや抑えきれない思いを、切なげなボーカルやエモーショナルなダンスで表現した。この曲のミュージックビデオは前日に撮影されたばかりだという。草地が「MVは春夏秋冬をテーマにしていて、エモい作品になっていると思います。春夏秋冬をメンバーそれぞれが担当したので、誰がどの季節を担当したか楽しみにしていてください」と内容をほのめかすと、中本も「ラップのシーンがめっちゃカッコいいんですよ。完成が楽しみ!」と前のめりで語った。

ラストナンバーは舞台のエンディングで披露された楽曲であり、シングルの通常盤に収録されている「We Go」。9人は美しいメロディに乗せて、自分たちだけの道を歩いていく決意を歌い上げた。すべてのパフォーマンスを終えて、ステージにはメンバーの「楽しかった!」という声が飛び交う。最後に9人は声をそろえて「本日は誠にありがとうございました!」と感謝の言葉を述べ、笑顔でカメラに手を振りながらステージを去っていった。

円神「発売前オンラインSHOWCASEイベント」2021年1月24日 セットリスト

01. ENJIN

02. Say Your Name

03. We Go