BTSのニューアルバム「BE (Essential Edition)」が2月19日にリリースされることが決定した。

本作は昨年11月に発表されたアルバム「BE (Deluxe Edition)」の別バージョン。価格は「Deluxe Edition」の約半額程度で、より手に取りやすい価格で「Be」の世界観を味わえる。収録曲は「Deluxe Edition」と同じく「Dynamite」を含む全8曲。パッケージ内容はCD、140ページのフォトブック、フォトカード7枚、ランダムフォトカード8種のうち1枚、ポスターとなっている。

本日1月25日11:00よりBTS JAPAN OFFICIAL SHOP、UNIVERSAL MUSIC STOREほか、各通販サイトにて「BE (Essential Edition)」の予約受付がスタートした。BTS JAPAN OFFICIAL SHOPで購入した人にはメンバー肖像入りのマグネットが、UNIVERSAL MUSIC STOREで購入した人にはBTSの写真をデザインしたマスクケースが特典としてプレゼントされる。なお特典は限定数での用意となっており、なくなり次第終了となる。

BTS「BE (Essential Edition)」収録曲

01. Life Goes On

02. Fly To My Room

03. Blue & Grey

04. Skit

05. Telepathy

06. Dis-ease

07. Stay

08. Dynamite