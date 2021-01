TVアニメ『D4DJ First Mix』の英語吹替版公開を記念した特別番組が1月24日、海外向け公式YouTube「D4DJ Global Channel」にて公開された。

TVアニメ『D4DJ First Mix』英語吹替版公開を記念特別番組

『D4DJ First Mix』英語吹替版の全世界公開を記念して、特別番組を海外向け公式YouTube「D4DJ Global Channel」にて公開。『D4DJ First Mix』出演キャストが同アニメの字幕版・吹替版を視聴し日本語版との違いについて語ったり、海外ファンからの感想を紹介したりする内容となっている。出演は愛本りんく役・西尾夕香、明石真秀役・各務華梨、山手響子役・愛美。

また、海外向け公式YouTube「D4DJ Global Channel」での公開だが、日本からも試聴可能となっている。

